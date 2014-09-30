تعطیلی تئاتر شهر به مناسبت شهادت امام پنجم/ «p2» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تئاتر شهر چهارشنبه نهم مهر ماه به مناسبت شهادت امام پنجم شیعیان تعطیل است.

با توجه به فرا رسیدن سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) نمایش «فرجام سفر طولانی طوبی» به صحنه رفته چهارشنبه نهم مهر به صحنه نمی رود.

برای کسب آخرین اطلاعات و اخبار تئاتر شهر به سایت این مجموعه به آدرس www.teatreshahr.com و برای تهیه و یا رزرو بلیت آثار نمایشی به صحنه رفته در تئاتر شهر به آدرس www.gishetheater.ir مراجعه کنید.

تاکید مدیر کل هنرهای نمایشی بر ثبت نمایشی دوران دفاع مقدس

مدیر کل هنرهای نمایشی بر ضرورت ثبت حوادث و اتفاقات دوران هشت ساله دفاع مقدس از طریق تئاتر با شیوه ای متفاوت و جدید تاکید کرد.

حسین طاهری در حاشیه مراسم رونمایی از «فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس» با بیان این مطلب افزود: اینکه بتوانیم با زبان هنر به ویژه هنر نمایش رشادت ها، ایثارگری ها، حوادث و اتفاقات دوران هشت ساله دفاع مقدس را ثبت و ضبط کنیم ضرورتی است که باید بیشتر از اینها به آن توجه شود.

وی ادامه داد: هر آنچه در این فضای ارزشمند بتواند از زبان هنر مورد توجه و بررسی قرار گیرد به طور حتم بر ماندگاری و ارزشمند تر شدن این جریان مقدس کمک خواهد کرد. ما باید بتوانیم با کمک نهادها و مجموعه های دولتی و غیر دولتی فعال در حوزه دفاع مقدس و با استفاده مناسب از اسناد به جای مانده جنگ تحمیلی فضا را به سمتی ببریم که دوران هشت ساله دفاع مقدس محدود به هفته ها و ایام خاص نشود و آثار نمایشی مرتبط با این حوزه بتواند در طول سال میزبان تماشاگران باشد.

مدیر کل هنرهای نمایشی در بخش پایانی صحبتهای خود تصریح کرد: اداره کل هنرهای نمایشی همانند سایر مجموعه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده حمایت از تولیدات هنرمندان شریف تئاتر در عرصه دفاع مقدس است چرا که معتقدیم تلاش های 8 ساله مردم ایثارگر کشورمان در جنگ تحمیلی باید بیشتر از اینها ظهور و بروز پیدا کند.

دفتر سوم «فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس» به کوشش مهدی حامد سقایان با حمایت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چندی پیش با حضور جمعی از خانواده معظم شهدا، هنرمندان ، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهان لشگری و کشوری در سالن مشاهیر تئاتر مجموعه تئاتر شهر رونمایی شد.

«p2» تمدید شد

نمایش «p2» که از دهم شهریورماه در تالار حافظ اجرا می‌شود با توجه به استقبال تماشاگران یک هفته تمدید شد. بنابراین این اجرا تا هجدهم مهرماه ادامه خواهد داشت. این نمایش قرار بود 11 مهرماه به کار خود پایان دهد.

تا به حال هنرمندان و منتقدانی چون باران کوثری،‌ روح الله حجازی، رضا آشفته، محمدرضا رستمی،‌ عزیزالله حاجی‌مشهدی، سحر دولتشاهی، سعید چنگیزی، الهام کردا، فرشته صدرعرفایی، نوید محمدزاده، ستاره پسیانی، محمدرضا خاکی، بهنوش بختیاری،‌ خسرو احمدی و... از این نمایش دیدن کردند.

همچنین این نمایش در روز چهارشنبه نهم مهرماه به مناسبت شهادت امام محمدباقر (ع) اجرا نخواهد داشت. «p2…» کاری است از مرتضی میرمنتظمی با بازی عباس جمالی،‌ احسان کرمی،‌ آزاده صمدی، حسین امیدی، فرزانه سهیلی، آیدا صادقی، محمد الله دادی، بیژن سراجی، محمد موذنی و رشید آقایی تا 18 مهرماه هرشب ساعت 20.30 در تالار حافظ اجرا می‌شود.