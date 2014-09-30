34 تریلیون متر مکعب گاز دنیا متعلق به ايران است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عراقی ظهر سه شنبه در دومین روز همایش ایمنی و آتش نشانی و ارزیابی HSE شرکت‌ های تابعه شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: شرکت ملی گاز ایران از نظر تعداد مشترکین و حجم گاز نیز به دلیل شمار زیاد پالایشگاه و ایستگاه‌ های متعدد در جایگاه خوبی قرار دارد و با توجه به شرایط پیش رو انتظار می رود این جایگاه روز به روز ارتقا داده شود.

وی افزود: امسال 189 میلیارد متر مکعب حجم گاز ورودی در شبکه قرار گرفته است که باید در چند سال آینده به 330 میلیارد مترمکعب افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بیان کرد: همچنین با توجه به هدف گذاری های دولت تدبیر و امید باید تعداد پالایشگاه‌ های گاز کشور از 13 مورد به 19 پالایشگاه برسد.

عراقی یادآور شد: خوشبختانه در حال حاضر 35 هزار کیلومتر خط انتقال گاز در کشور وجود دارد که با توجه به زمان بندی برنامه های شرکت ملی گاز باید تا سال 96 به 40 هزار کیلومتر افزایش یابد.

وی ادامه داد: 71 ایستگاه گاز در کشور در شرایط فعلی فعال است و باید ظرف سه سال آینده به 90 ایستگاه گاز ارتقا داده شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در بخش دیگری از سخنان خود به بهره مندی 63 میلیون ایرانی از نعمت گاز اشاره کرد و گفت: باید این میزان در سال ‌های آینده به 94 درصد یعنی 71 میلیون نفر برسد.

عراقی اظهار داشت: طول خطوط انتقال باید به 85 درصد برسد و این امر مستلزم استفاده از فاینانس است و طی چهار سال آینده باید سالانه 10 میلیارد دلار پروژه انجام شود.

وی همچنین با اشاره به این مطلب که به اعتباری بالغ بر 62 میلیارد دلار برای پنج سال آینده نیاز است، افزود: در حال حاضر وضعیت شرکت ملی گاز ایران بسیار مطلوب است و انتظار می رود با اجرایی شدن برنامه ریزی های لازم در آینده نزدیک شاهد بین المللی شدن صنعت گاز ایران باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بیان کرد: امنیت عرضه، کسب رضایت مشتری و تعهد به حفاظت از محیط زیست از جمله رویکردهای شرکت گاز است که در کنار توسعه و تجهیز آن در نظر گرفته شده است.

عراقی یادآور شد: همچنین برنامه عملیاتی شرکت ملی گاز بر رویکرد اقتصاد مقاومتی در چهار محور مالی، عرضه و تقاضای گاز، سرمایه انسانی و فناوری استوار است.

وی ادامه داد: در کنار تمامی این موفقیت ها می توان به این مطلب اشاره کرد که شعار این شرک انضباط مالی است و اگرچه در آینده عرضه و تولید افزایش می ‌یابد اما باید صرفه‌ جویی و مصرف بهینه مورد توجه جدی قرار بگیرد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: یکی از اولویت های کاری شرکت ملی گاز تحول در مصرف تا اوایل سال 94 است و تحول در مصرف گاز در بعد سرمایه‌ های انسانی، توجه به اعتماد سازی، توانمند سازی، شایسته سالاری و جانشین‌ پروری است.

عراقی اظهار داشت: اصلاح و کوتاه شدن فرآیند انجام فعالیت ‌ها نیز از دیگر رویکردهای شرکت ملی گاز در راستای توسعه همه جانبه این صنعت بزرگ است.

وی با اشاره به این مطلب که استان کردستان از استان ‌های ویژه کشور است که توانسته امسال در زمینه گاز رسانی رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است، افزود: بهره‌ مندی 99 درصد مردم کردستان از نعمت گاز طبیعی نیز از دیگر دستاوردهای شرکت گاز استان کردستان است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در بخش پایانی سخنان خود بیان کرد: نباید هیچ پروژه ‌ای به خاطر بودجه و اعتبار تعطیل شود و خوشبختانه تا اوایل سال آینده انقلابی در زمینه بهینه شدن مصرف گاز در کشور روی می‌ دهد.