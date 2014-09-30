به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رضاداد گفت: این خبر کهنه و صحیح است و دو ماهی می‌شود که هیئت مدیره موسسه کلاً تغییر پیدا کرده است.

وی یادآور شد: بنده و امیر خوراکیان، جمال شورجه، مجید رجبی معمار و سید هادی منبتی که اعضای هیئت مدیره بودیم همگی جایمان را به دوستان جدید داده‌ایم و برای آنها هم آرزوی موفقیت می‌کنیم.

دبیر سی و سومین جشنواره فیلم فجر تاکید کرد: خوشحال هستیم که در چهار سال گذشته دوره مسئولیتمان و در شرایطی که اکثر فیلمسازان ارزشمند دچار بی مهری مدیریت وقت سینما بودند توسط آن موسسه و یا با مشارکت و حمایت شهرداری آثار ارزشمندی نظیر طلا و مس، طهران- تهران، چهل سالگی، نارنجی پوش، بوسیدن روی ماه، شور شیرین و تعداد دیگری از آثار خوب سینمای ایران تولید شد که نتایج آن همچنان در افتخارات سینمای ایران می درخشد.

رضاداد با بیان اینکه اخلاق رسانه‌ای حلقه‌ای گمشده است، تصریح کرد: به این آقایانی که در این سایت با شیطنت رسانه‌ای قصد تخریب فعالیت‌های ارزشمند مدیران و همکاران خوب این موسسه را دارند و می‌خواهند حقایق را کتمان و یا به گونه‌ای دیگر وانمود کنند هم عرض می‌کنم که بهتر است در این رفتار تخریبی و عملکرد نامناسبشان تجدید نظر کنند.