به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ظهر سهشنبه در این آئین اظهار داشت: استان بوشهر در بخش محیط زیست دارای ظرفیتهای بسیار زیادی است و زیستگاههای مهمی برای حیوانات و جانواران و پرندگان درسطح استان وجود دارد.
حسین دلشب با اشاره به اینکه برخیاز نقاط استان به عنوان بهشت پرندگان شناخته میشود، تصریح کرد: برخی از نقاط استان همواره محل زیست و همچنین جوجهآوری پرندگان مهاجر و بومی است.
وی هدف از راهاندازی باشگاه پرندهنگری استان بوشهر را توسعه و رونق گردشگری طبیعی داخلی دانست و ادامه داد: معرفی جاذبههای طبیعت گردی از جمله پرندگان استان بوشهر به گردشگران از دیگر اهداف این باشگاه است.
برگزاری تورهای پرندهنگری با حضور اساتید داخلی و خارجی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از برگزاری تورهای پرندهنگری با حضور اساتید داخلی و خارجی در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: از دیگر برنامههای این باشگاه میتوان به برگزاری دورههای آموزشی پرنده نگری، پرنده شناسی و عکاسی حیات وحش اشاره کرد.
موسس باشگاه پرنده نگری بوشهر نیزدر این ائین اظهار داشت: این باشگاه از اهمیت بسیار زیادی برای ایجاد شرایط و فرصت آشتی با طبیعت دارد و برنامههای مختلفی در این راستا اجرا خواهد شد.
مهدی طیاری آشنایی بیشتر با پرندگان را به عنوان برنامههای این باشگاه معرفی کرد و بیان داشت: بیان اهمیت و ارزش زیست محیطی پرندگان را با جدیت دنبال میکنیم.
وی به ظرفیتهای بالای استان بوشهر در زمینه پرندگان اشاره کرد و بیان داشت: باشگاه پرنده نگری بوشهر با همکاری و همراهی انجمن حامیان محیط زیست بوشهر و همچنین همکاری یکی از دفاتر خدمات مسافرت هوایی بوشهر راهاندازی شده است.
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