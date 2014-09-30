همایش تجارت خارجی در اردبیل برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات تجارت خارجی اردبیل تصریح کرد: ضروری است همایشی علمی با هدف بررسی تجارت خارجی با محوریت صادرات و در کنار آن واردات برگزار شود.

وی با تاکید به اینکه بسیاری از مشکلات توسعه تجارت خارجی به رفتارهای دستگاه های اجرایی بر می گردد، اضافه کرد: این رفتارها باید استاندارد شده و زمینه برای توسعه تجارت با تعامل همه دستگاه ها برقرار شود.

خدابخش معتقد است استان اردبیل به دلیل موقعیت اقلیمی امتیازات ویژه ای در امر تجارت خارجی دارد که یکی از عمده ترین آن ها واقع شدن در مرز کشور است.

به گفته استاندار اردبیل در عین حال برخی تحولات سیاسی از جمله تحریم غذایی روسیه موجب شده زمینه برای تجارت خارجی فراهم شود.

رئیس شورای اداری استان در عین حال آموزش را در این حوزه یکی از ضروریات خواند و گفت: به عنوان مثال در بازاریابی به ویژه در فضای مجازی و در بسته بندی ضعف های عمده در استان مشاهده می شود.

وی به ضرورت استقرار سیستم های پشتیبانی کیفیت در واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: باید واحد تولیدی از طریق این سیستم به روز شده و نیاز بازار را به درستی شناسایی کند.

خدابخش در ادامه صحبت های خود طرح تبدیل بنگاه خرد به بنگاه صنعتی و ورود به عرصه صادرات را قابل بررسی دانست و افزود: اینکه از بنگاه خرد انتظار صادرات داشته باشیم درست نیست.

استاندار اردبیل تاکید دارد که نباید همه تخصص ها از یک حوزه انتظار برود و دستگاه های مختلف به فراخور وظیفه باید صادرات را برای واحد تولیدی تسهیل کنند.

وی با اعلام این خبر که شرکت بازاریابی و فروش در حوزه مجازی به استان دعوت شده و ایده های آن ها شنیده خواهد شد، اضافه کرد: واحد تولیدی وظیفه تولید دارد و الزمان نباید انتظار داشت صادرات را هم خود واحد انجام دهد.

خدابخش معتقد است با آموزش علمی می توان بسیاری از خلاهای حوزه تجارت خارجی استان را پوشش داد.