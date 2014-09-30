16 درصد سالمندان استان تحت حمایت کمیته امداد هستند/ هزینه 90 هزار تومانی ماهانه برای نگهداری هر سالمند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی سه شنبه در آستانه روز جهانی سالمندان ضمن اعلام این خبر در جمع خبرنگاران از پوشش 58 هزار سالمند نیازمند استان توسط این نهاد خبر داد و افزود: از 58 هزار سالمند نیازمند تحت پوشش کمیته امداد استان، 37 هزار نفر زن و 21 هزار نفر نیز مرد هستند که به این ترتیب 64 درصد از سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان زنان و 36 درصد را نیز مردان تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه16 درصد از جمعیت سالمند استان تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان شرقی هستند، تصریح کرد: از مجموع افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، 37 درصد مددجویان تحت حمایت از جمعیت سالمند هستند که در این میان بیش از 500 سالمند بیمار و زمین گیر تحت حمایت قرار دارند و کمیته امداد استان ماهانه 900 هزار ریال برای نگهداری هر نفر سالمند در منزل هزینه می کند.

دشتی با تاکید بر نقش سالمندان در آباداني کشور و ايجاد و تحکيم خانواده و لزوم استفاده از تجارب اين قشر بر اساس تعالیم اسلامی و محبت حين تکريم به آنها تصریح کرد: معاینه سالمندان تحت حمایت توسط پزشکان خانواده طرف قرارداد با این نهاد رایگان است و علاوه بر آن پرداخت کمک معیشت، تامین هزینه های مسکن، اعطای وام کارگشائی و تامین هزینه های بهداشت و درمان و نگهداری سالمندان در منزل از دیگر خدمات کمیته امداد استان به سالمندان تحت حمایت است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی از این ارگان به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی از سالمندان در سطح کشور نام برد و گفت: با توجه به محدودیت ها و مسایل جسمی و روحی سالمندان باید به نیازهای آنان توجه ویژه شود و بهمین دلیل تکریم سالمندان وظيفه همه اقشار جامعه بخصوص جوانان است چرا که تجربه سالمندان مانند چراغ روشن در مسير زندگي است