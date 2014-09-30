کمک مالی به غزه بر همه مسلمانان واجب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر سه شنبه در نشست کمک به بازسازی غزه اظهار داشت:مقاومت مردم غزه در جنگ های هشت و 33 روزه، رژیم غاصب اسراییل را بیش از پیش رسوا کرد و در این شرایط بر همه مسلمانان جهان واجب است که مردم غزه را با کمک های مالی و نقدی خود یاری کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه با کمک های مالی و نقدی مسلمانان جهان، خسارات وارده به غزه جبران می شود ادامه داد: تامین مایحتاج مردم غزه کوچکترین کمکی است که می توان به آنان داشت ولی شاید با این روش بتوان پاسخ مناسبی به استغاثه مردم مسلمان غزه داد.

آیت الله مجتهد شبستری در پایان بر لزوم توجه مردم ایران به کمک به جنگ زدگان مسلمان غزه ابراز امیدواری کرد: امیدوارم در روز همبستگی با کودکان غزه شاهد عزم ملی در سطح کشور برای کمک به جنگ زدگان مسلمان غزه باشیم.



