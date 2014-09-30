معاون آموزش ابتدایی اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای نظام "دُوری" در 97 مدرسه خراسان رضوی خبر داد و گفت: در حال حاضر نظام دُوری برای دوره اول ابتدایی در 97 مدرسه استان اجرا می‌شود.

طاهره عرفانیان در توضیح این موضوع افزود: این طرح از سال تحصیلی 90-91 به استان داده شد كه در آن معلم در دوره اول آموزشی با دانش آموز در پایه های اول تا سوم همراه می شود، بدین معنا كه معلم در طول سال‌های تحصیلی همراه با دانش آموزان از پایه اول به پایه دوم و از پایه دوم به پایه سوم همراه و همسفر می شود.

وی تصریح کرد: بعد از اینكه این طرح از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام شد، بر اساس سهمیه ادارات مبنا بر این بود كه 2 مدرسه دخترانه و 2 مدرسه پسرانه در هر منطقه انتخاب شوند كه این طرح -نظام دوری- در آنها اجرا شود که طبق اعلام آمادگی ادارات آمار اعلام شده محقق نشد و از میان 182 مدرسه ابتدایی استان تنها 97 مدرسه تحت پوشش این نظام قرار گرفتند.

وی در ارتباط با ارزیابی كیفیت آموزشی مدارسی كه تحت پوشش نظام "دُوری" قرار دارند عنوان كرد: در طول سال در این 97 مدرسه پ‍ژوهش‌ها و نظرسنجی‌هایی از مدیران مدارس، معلمین، والدین، دانش آموزان و حتی مدیران مدارس همجوار صورت می گیرد تا خروجی ها و نتایج حاصل از آن مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد که چنانچه نتایج مطلوب و خوبی از این پژوهش‌ها حاصل شود بتوانیم این طرح را در سطح استان توسعه و گسترش دهیم.

معاون آموزش ابتدایی اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوی در ارتباط با اهمیت نظام دُوری در روند آموزشی دانش آموزان گفت: اجرای این طرح از چند جهت برای كیفیت تربیتی و آموزشی دانش آموزان دوران ابتدایی حائز اهمیت است؛ در مرحله نخست به علت این كه دانش آموزان این دوره از نظر سنی و روحیه درشرایط خاصی قرار دارند همراه شدن معلم در سه سال اولیه تحصیلی با آنها باعث ایجاد رابطه بهتر و كاهش تنش های روانی در دانش آموزان می‌شود.

عرفانیان ادامه داد: این نظام به ویژه برای دانش آموزان سال اول ابتدایی كه برای اولین بار وارد محیط رسمی مدارس می‌شوند اهمیت خاص و بسزایی دارد چرا كه دانش آموزان سال اول ارتباط عمیقی با معلم های خودشان برقرارمی كنند و جدا شدن از آنها در سال‌های بعدی معمولا برای آنها دشوار و سخت است، این امر تاثیر منفی در روحیه و حالت‌های روانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی دارد.

وی افزود: كارشناسان علم و تربیت نیز اذعان داشته اند اگر معلم همراه با دانش‌آموز از یك پایه به پایه بالاتر در دوران اولیه تحصیلی حركت كند در موفقیت‌های دانش آموزان بسیار تاثیر گذار است به ویژه در روند آموزشی و شكل گیری شخصیت اجتماعی روحی و روانی دانش آموزان نقش دارد.

معاون آموزش ابتدایی اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوی در پایان گفت: با توجه به سند تحول بنیادین در وزارت آموزش و پرورش توجه ویژه ای به طرح نظام دوری شده است و درآن سرمایه گذاری لازم انجام شده است، همچنین وزارت آموزش و پروش از ما خواسته است تا نتایج حاصل از اجرایی كردن این نظام را در اختیارشان قرار دهیم تا بهره برداری های لازم از آن صورت بگیرد.