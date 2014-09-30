البغدادی در موصل جولان می دهد/خبری از جنگنده های ائتلاف نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، زهیر الاعرجی نماینده سابق استان نینوا در پارلمان عراق گفت: ما اطلاعات دقیقی در اختیار داریم که نشان می دهد ابوبکرالبغدادی سرکرده داعش چند روز قبل وارد موصل شده و این پس از حملات هوایی به الرقه سوریه بوده است.

وی افزود: سرکرده داعش در خیاباهای موصل در قالب کاروانی متشکل از صد خودرو حرکت می کند و تعدادی از تروریستهای داعش که تابعیت های عربی و خارجی دارند از وی محافظت می کنند. موصل در حال حاضر شاهد پرسه زدن سرکرده های داعش با خودروهای جدید است.

الاعرجی تاکید کرد: تروریستهای داعش بدون ترس از هدف قرار گرفتن در شهر موصل پرسه می زنند. طی روزهای گذشته خودروهایی حامل سرکرده های داعش از منطقه البعاج در نزدیکی مرز سوریه وارد موصل شده اند. این خودروها را اعراب و خارجی هایی که عراقی نیستند هدایت می کنند و سیاهرنگ هستند.

وی بیان کرد: شهر موصل در حال حاضر شاهد تحرکات تروریستهای وابسته به داعش با سلاحهای سنگین است که در نزدیکی کاروان ابوبکر البغدادی و دیگر سرکرده ها حضور دارند. داعش تروریستهای خود را از مراکز دولتی تخلیه کرده و به مناطق مسکونی برده است.

الاعرجی تاکید کرد: سرکرده های داعش با حضور البغدادی نشستی در سردابی در نزدیکی منطقه الحدباء داشته است و این ساختمان در هنگام برگزاری جلسه شاهد تدابیر امنیتی ویژه ای از سوی داعشی ها بوده است و پس از پایان نشست خودروهایی شرکت کنندگان را به موصل برده است.

وی می افزاید: سئوال بزرگ این است که چرا کاروان سرکرده های داعش از سوی نیروی هوایی عراق یا ائتلاف بین المللی هدف قرار نمی گیرد؟ خواسته های زیادی از سوی نیروهای امنیتی و نظامی ساکن استان نینوا برای بازگشت به سر کارهای خود وجود دارد تا این استان را پاکسازی کنند.