ایجاد دبیر خانه دائمی جشنواره قرآن و عترت در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد قلمکاریان ظهر امروز در نشست خبری بیست و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت اظهار داشت: جشنواره ملی قرآن و عترت طی این سالها سبب شده که قرآن از مهجوریت دور شود.

وی با بیان اینکه تمام شرکت کنندگان جشنواره ملی قران و عترت از نخبگان و دانشجویان ممتاز دانشگاه های علمی کاربردی، آزاد، فرهنگیان، معارف قرآنی، فنی و حرفه ای، آزاد و دولتی است، خاطرنشان کرد: برای نخستین بار برای این جشنواره از سوی اصفهان آئین نامه نوشته شد، لوگو طراحی و تعامل الکترونیکی فراهم شد.

وی ادامه داد: در این ارتباط الکترونیکی برای هر شرکت کننده یک نام کاربری و پسورد در نظر گرفته شده که به راحتی می توانند وارد سایت شخصی خود شده و از آخرین وضعیت خود مطلع شوند.