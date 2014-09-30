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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۵۱

قلمکاریان خبر داد:

ایجاد دبیر خانه دائمی جشنواره قرآن و عترت در اصفهان

ایجاد دبیر خانه دائمی جشنواره قرآن و عترت در اصفهان

اصفهان – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل ارشاد استان اصفهان گفت: با برگزاری بیست و نهمین جشنواره ملی قران و عترت در اصفهان به دنبال ایجاد دبیر خانه دائمی این جشنواره قرآنی در اصفهان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد قلمکاریان ظهر امروز در نشست خبری بیست و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت اظهار داشت: جشنواره ملی قرآن و عترت طی این سالها سبب شده که قرآن از مهجوریت دور شود.

وی با بیان اینکه تمام شرکت کنندگان جشنواره ملی قران و عترت از نخبگان و دانشجویان ممتاز دانشگاه های علمی کاربردی، آزاد، فرهنگیان، معارف قرآنی، فنی و حرفه ای، آزاد و دولتی است، خاطرنشان کرد: برای نخستین بار برای این جشنواره از سوی اصفهان آئین نامه نوشته شد، لوگو طراحی و تعامل الکترونیکی فراهم شد.

وی ادامه داد: در این ارتباط الکترونیکی برای هر شرکت کننده یک نام کاربری و پسورد در نظر گرفته شده که به راحتی می توانند وارد سایت شخصی خود شده و از آخرین وضعیت خود مطلع شوند.

کد مطلب 2381186

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