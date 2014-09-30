وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مسائل فرهنگی مرزبانی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی ظهر سه شنبه در دیدار انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در حرم کریمه اهل بیت(ع) برگزار شد، گفت: خداوند متعال نازل کننده دین و شریعت است و از همین حیث خداوند حتی کسانی را که نسبت به دین گریزان هستند تحت پوشش قرار می‌دهد بنابراین حکومت نیز باید با مردم رابطه داشته باشد و کسانی که ایمان آوردند در اولویت هستند.

وی با اشاره به اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فردی مبارز فرهنگ است و دغدغه فرهنگی دارد و از طلاب مدرسه حقانی بوده است، تصریح کرد: از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌خواهیم از مسائل فرهنگی مرزبانی کند.

امام جمعه قم در ادامه با بیان اینکه بیت المال مسلمانان در خدمت همه افراد جامعه است به همین دلیل باید افراد با سلیقه‌های مختلف از آن استفاده کنند، گفت: البته در این بین برخی تحت تاثیر تبلیغات دیگران قرار می‌گیرند ولی باید در این خصوص همه جوانب در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام سعیدی در ادامه هدایت انسانهای غافل را از وظایف دولت اسلامی عنوان کرد و گفت: گاهی لازم است با مذاق دیگران همراهی کنیم اما نه آن گونه که ما را به راه آنان بکشاند بلکه باید آنها را مستمسک خود کنیم.