ماموریت ما تشکیل تمدن نوین اسلامی است/ ایجاد الگوی مبارزه با ابرقدرت ها از دستاوردهای دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد حسین سپهر معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه در جمع پاسداران و بسیجیان سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران طی سخنانی اظهار داشت: بیداری اسلامی و پیروزی ملت‌های مسلمانان در منطقه و جهان، پیروزی رزمندگان مقاومت فلسطین و نیز فناوری‌ها، دستاوردهای علمی و دانش هسته‌ای از برکات هشت سال دفاع مقدس است.



وی با اشاره به اینکه امروز تشکیل جبهه و مرز فیزیکی و معنوی در برابر رژیم صهیونیستی و همه پیروزی‌های جهان اسلام به برکت دفاع مقدس است، افزود: ایجاد الگوی مبارزه با ابر قدرت‌های استکباری و به افول کشاندن آنها در دنیا از دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس است.



معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: جریان های تکفیری، سلفی و سیاسی جهان بیش از سه قرن بر اثبات نا کار آمدی دین تاکید داشته اند، این در حالی است که ما ثابت کردیم دین و فرماندهی دینی بهترین و عالی ترین مدیریت راهبردی برای نجات بشریت، اقتصاد و صلح در جهان است. ما ثابت کردیم که اسلام بهترین و متعالی ترین سیاست ها و برنامه ها را برای صلح و دفاع در جهان دارد.



سردار سپهر با بیان اینکه ما دانش و پیشرفت امروز را مرهون دفاع مقدس هستیم، بیان کرد: اگر استکبار جهانی یقین پیدا کند که با حمله می‌تواند بر ما پیروز شود لحظه ای درنگ نخواهد کرد. دانشمندان بسیجی و سپاهی ما سهم بزرگی در تولید دانش و فناوری های نو، محرومیت زدایی در کشور، تولید کار و علم در کشور دارند و این دستاوردها امروز زبانزد دشمنان و دوستان ماست که همه اینها را مدیون دفاع مقدس هستیم.



وی تاکید کرد: باید توجه کنیم امروز تکلیف ما ادامه راه شهدا وانبیاء است؛ ما ماموریت تشکیل تمدن نوین اسلامی را داریم.



معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور شد: امروز ماموریت ما فقط به مرزهای جمهوری اسلامی محدود نمی شود بلکه برای تحقق این امر و برای ادامه راه شهدا باید تعبد به شریعت و تقویت معنویت را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.



سردار سپهر ولایت محوری را از وظایف پاسداران، بسیجیان و همه مردم دانست و گفت: اطاعت از ولی امر مسلمین و تولید قدرت برای رهبری با بصیرت نافذ، دشمن شناسی و پی بردن به جریانات فرهنگی و سیاسی از ابزارهای تقویت قدرت رهبری است.



وی خودسازی و ایثار جان و مال برای رسیدن به هدف را از دیگر وظایف نیروها برشمرد و افزود: ما برای غلبه کردن بر دشمن باید بن بست شکنی کنیم، همانگونه که در دوران دفاع مقدس با وجود مشکلات و کمبودها بر تنگناها و مشکلات فائق آمدیم همچنین باید روحیه و عمل جهادی را در خود تقویت کنیم، خطر پذیر باشیم و به وضع موجود راضی نباشیم و در جهت پیشبرد امور تلاش کنیم.



معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه در پایان با اشاره به آیاتی از قرآن کریم برخورد قاطع با دشمن را از دیگر راهکار های شکست دشمن بیان کرد و افزود: دشمن تحت هیچ شرایطی دست از خباثت‌های خود بر نمی‌دارد و در صدد استیلا بر مسلمانان خواهد بود و امروز به برکت رهبری هوشمند رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، کید دشمنان به خودشان بازگشته است، دنیا نیز به نقش و جایگاه ایران در منطقه و جهان اذعان دارد.

