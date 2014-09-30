تولید 800 عنوان کتاب درسی دوره دوم متوسطه نیازمند حمایت ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان در نهمین همایش تجلیل از مولفان و پدید‌آورندگان مواد و رسانه‌های آموزشی که درسالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برگزار شد، اظهار کرد: فرایند تالیف کتب درسی با نیاز سنجی آغاز و با ارزشیابی به پایان می رسد که تقریبا 5 سال زمان می برد.



رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان این که درهرسال محتوای دوپایه تحصیلی را تغییر می دهیم، تصریح کرد: با این وجود هیچ یک از مراحل تایف دچار خدشه وغفلت قرارنگرفته است بلکه فعالیت ها را فشرده کرده ایم.



وی ادامه داد: امسال علاوه بر کتاب‌های چهارم و هشتم به جهت گسترش عدالت آموزشی درراستای راهبرد کیفیت بخشی، مجلات رشد در دو موضوع دانش‌آموز و نوآموز تولید و برای دانش‌آموزان نابینا مجله صوتی ایجاد کردیم.



محمدیان با اشاره به وجود کاستی هایی درحوزه تالیف کتب درسی یادآور شد: امسال کتاب‌های جدید‌التألیف را برای اظهار‌نظر کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه، پژوهشگاه‌ مطالعات انسانی و برخی ائمه جمعه فرستادیم تا نقطه نظرات را درجهت افزایش غنای علمی ومتناسب بافهم دانش آموزانبه ما گوشزد کنند.



رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درخصوص خروجی نظام تعلیم وتربیت برمبنای سندتحول بنیادین، گفت: باید دانش‌آموزانی موحد، ایران‌دوست و خطر‌پذیر تربیت کنیم تا در عرصه‌های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بتوانند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را یاری کنند.



وی با تاکید بر این که نباید زمان آموزش در بین سال تحصیلی، مخدوش شود، افزود: براساس برنامه درس ملی، ساعات آموزشی در دوره ابتدایی 925 ساعت ، متوسطه اول 1110 ساعت، متوسطه دوم 1300 ساعت و فنی و حرفه‌ای 1480 ساعت می باشد.