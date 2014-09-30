به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی ظهر سه‌شنبه، در دیدار تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با ابراز تأسف از تبلیغات سوئی که باعث می‌شود تا متدینین نسبت به فضای رسانه‌ای کشور نگران شوند، اظهار داشت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به حضور در تمام جلسات هیئت نظارت بر مطبوعات اهتمام دارد و حساسیت‌های خاصی نسبت به امور مطبوعاتی دارد.

وی با اشاره به تنوع در فضای رسانه‌ای تصریح کرد: فضای رسانه‌ای به جهت تنوع دیدگاه، در قبال مردم وظایفی دارد و در چارچوب شرع و قانون باید از این دیدگاه‌ها استقبال کند.

انتظامی افزود: باید آزادی مسئولانه باشد و حاکمیت وظایفی نسبت به عاقبت مردم و زندگی آن‌ها دارد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: تفاوت رویکرد نظام اسلامی با نظام مورد نظر غرب درخصوص رسانه‌ها این است که نسبت به عاقبت مردم خود را مسئول می‌دانند.

وی با اشاره به مسئولیت هیئت نظارت که‌‌ همان مجوز دادن و قانونمند کردن مطبوعات است، خاطرنشان ساخت: مراقبت از مطبوعات برای عدم عبور از رویکردهای دوازده گانه نیز از وظایف هیئت نظارت بر مطبوعات است و مطابق اصل 124 قانون رسانه‌ها به غیر از حدود 12 گانه در بقیه موارد آزادند.

محورهای حمایتی دولت

انتظامی با بیان چند محور که دولت از آن‌ها حمایت می‌کند، گفت: رسانه‌هایی که به صورت تخصصی در زمینه احکام قرآن، شعائر دین، فرهنگ ایثار و شهادت، افزایش سواد ملی، دفاع مقدس، سبک زندگی اسلامی، اقتصاد مقاومتی کارکنند مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند.

وی افزود: در راستای ترویج سبک زندگی اسلامی در میان مردم یکی از محورهای حمایتی برای رسانه‌ها، مسئله ترویج خانواده است.

مسئولیت رسانه‌ها در ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر مسئولیت رسانه‌ها در ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: علی رغم اینکه برخی افراد فکر می‌کنند اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی است، اما ما باید مبانی مدرن اقتصاد مقاومتی را که در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته برای مردم تبیین کنیم.

انتظامی در پایان گفت: پیشنهاد تشکیل شورای پاسداشت زبان فارسی به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده شده و امید داریم با تشکیل این شورا، دستگاه‌های مربوطه زیرنظر رئیس‌جمهور نیز به پاسداشت زبان فارسی توجه بیشتری داشته باشند.