دستور آخوندی برای تسهیل دسترسی به شبکه ریلی/ رسوب 3.2 میلیون تن کالا در بنادر

به گزارش خبرگزاری مهر، در صد و هفتاد و پنجمين جلسه شوراي‌ عالي هماهنگي ترابري كشور عباس آخوندي دستور داد شركت راه آهن تسهيلات و دسترسي لازم را براي اتصال بنگاه‌هاي اقتصادي و صاحبان كالا را به منظور استفاده از شبكه ريلي براي حمل و كالاهاي خود ايجاد كند.

رئيس شوراي‌ عالي هماهنگي ترابري كشور تصريح كرد: با ايجاد خطوط ريلي فرعي دسترسي آسان به شبكه ريلي فراهم شود و در صورت نياز قوانين سابق در اين خصوص اصلاح و دستورالعمل‌هاي جديد تدوين شود و در صورت لزوم يارانه‌هايي براي اين بخش در نظر گرفته شود.

در ادامه اين نشست معاون وزير مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي اعلام كرد: تا ششم مهرماه امسال از مجموع كا‌هاي رسوب شده در بنادر، دو ميليون تن كالا در بندر امام خميني (ره) و يک ميليون و 100 هزار تن در بندر شهيد رجايي و مابقي در ساير بنادر رسوب داشته است.

محمد سعيد نژاد يادآور شد: در شش ماهه ابتداي امسال نسبت به سال گذشته عملكرد تخليه و بارگيري بنادر حدود 9 درصد رشد داشته به طوري كه در اين مدت طي امسال 10 ميليون و 49 هزار تن واردات كالاهاي اساسي از بنادر كشور صورت گرفته است.

وي اظهارداشت: حجم واردات كالاهاي اساسي از طريق بنادر كشور از ابتداي سال 93 تاكنون نسبت مدت مشابه سال قبل از پنج ميليون و 600 هزار تن واردات به نه ميليون و 322 هزار تن رسيده است.

همچنین در ادامه اين جلسه برنامه‌هاي بخش حمل و نقل در اجراي سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» به ويژه بند 10 ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای 3 گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت مبني بر حمايت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

از ديگر موارد دستور كار شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور بررسي لايحه اصلاحي براي قانون مبارزه با قاچاق كالا بود كه مقرر شد لايحه با نظر اعضا تهيه و به دولت ارائه شود.