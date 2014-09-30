هدیه پوتین به رئیس جمهور به کدام موزه می رود؟

به گزارش خبرنگار مهر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پایان دیدار با دکتر حسن روحانی در نشست سران ساحلی دریای خزر که در آستاراخان روسیه برگزار شد دستور داد کارکنان کاخ کرملینِ آستاراخان (قلعه تاریخی تسیخ هاوس که در جنگ جهانی اول دژ و انبار مهمات بوده است) قابی را برای هدیه به رئیس جمهور ایران بیاورند.

درون قاب، سپر رزمی یکی از سربازان شاه عباس اول (قرن هفدهم) از جنس برنز و طلا، و مربوط به جنگی بوده که در آن دوره (۱۶۰۳ تا ۱۶۱۸ میلادی) میان ترکیه و ایران رخ داده است.

مهناز گرجی، رئیس موزه ملی ایران درباره دریافت این هدیه و انتقال آن به موزه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سال گذشته، شیردالی که رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی از نیویورک هدیه گرفته بود، به خواسته وی به موزه ملی ایران اهدا شد. ولی ریاست جمهوری موزه ای مخصوص به هدایای نهاد خود را دارد و تا جایی که می دانم این موزه در کاخ سعدآباد واقع شده و هر هدیه ای که مقامات دریافت کنند، به این موزه انتقال داده می شود.