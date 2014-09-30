آسفالت معابر رشت نیازمند 112 میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم خلیلی ظهر سه شنبه برای پاسخ به پنج سوال هشت عضو شورای اسلامی شهر رشت در شصت و سومین جلسه فوق العاده که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، افزود: برای آسفالت چهار میلیون مترمربع از معابر شهر باران به 658 تن آسفالت و 40 هزار تن قیر نیاز است.

وی با بیان اینکه برای تحقق کامل نهضت آسفالت در شهر رشت به سه و نیم سال زمان نیاز است، اظهار داشت: این در حالیست که در بهترین شرایط طی سال 89 تنها 210 هزار تن آسفالت تولید شده است.

شهردار رشت با تاکید بر اینکه مجموع بودجه سال گذشته شهرداری 170 میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: ترمیم و آسفالت معابر در سطح شهر باید با توجه به امکانات و توانایی های صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس نظر رئیس سابق شورا کارگروهی برای ساماندهی وضعیت آسفالت معابر رشت ایجاد شده است، گفت: همه اقدام های شهرداری برای آسفالت سطح شهر بر اساس تصمیمات این کارگروه انجام می شود.

خلیلی با تاکید بر اینکه طبق نظر کارگروه انجام نهضت آسفالت باید متوقف شود چرا که امکانات و منابع مورد نیاز تامین نشده است، افزود: بر این اساس شهرداری نسبت به آسفالت و لکه گیری معابر درجه دو و زیر 12 متر مربع را در دستور کار خود قرار داده و برای آسفالت معابر اصلی نیز در صدد بوده تا از ظرفیت پیمانکاران بخش خصوصی بهره گیری کند.

وی اظهار داشت: هم اکنون با 15 پیمانکار تفاهم نامه ای امضا شده تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در راستای آسفالت معابر خدمات بیشتری به اهالی شهر باران ارائه شود.

شهردار رشت با بیان اینکه برای تامین قیر مورد نیاز انجام اسفالت معابر قراردای با یک شرکت بخش خصوصی منعقد شده تا 10 هزار تن قیر مورد نیاز را در اختیار شهرداری قرار دهد، ادامه داد: هم اکنون از این میزان، هزار تن قیر به شهرداری رشت تحویل داده شده است.

وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح جمع آوری روان آب های سطحی در 26 نقطه کنده کاری شده است، گفت: شرکت مورد نظر که مورد تایید کارگروه آسفالت بوده باید نسبت به بازسازی این نواحی اقدام کند.

خلیلی با تاکید بر اینکه کیفیت آسفالت از اولویت های شهرداری است، افزود: براساس مطالعات صورت گرفته از سال 89 تا 92 برای انجام آسفالت معابر رشت به 88 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

طرح ممیزی درشهر رشت منجر به ایجاد درآمد پایدار می شود

وی در پاسخ به این سوال که شهرداری در مورد طرح ممیزی در شهر رشت اقدام موثری انجام نداده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه منابع درآمدزایی در شهرداری محدود بوده بر این اساس می توان با اجرای ممیزی درآمد پایدار ایجاد کرد.

شهردار رشت ادامه داد: هم اکنون با آموزش دو ماهه 30 تن از کارشناسان ممیزی که پس از 20 سال در رشت اجرا می شود 25 هزار ملک ممیزی شده که حدود سه هزار ملک تجاری است.

وی با بیان اینکه جمع آوری و تحلیل اطلاعات ممیزی زمان بر بوده و فن آوری آن نیز قدیمی است، گفت: با به کارگیری بیش از100 نفر کارشناس ممیزی که باید آموزش های مورد نیاز و به روز را کسب کنند می توان در شکوفای شهر باران گام های موثرتری برداشت.

خلیلی درباره سوال سوم مبنی بر اینکه تبلیغات محیطی نابسامان است، افزود: طی چهار ماهه نخست امسال 115 میلیارد تومان از اجاره پایه استندهای سطح شهر درآمد برای شهرداری ایجاد شده در حالی که این میزان در طول سال 92 تنها 29 میلیون تومان بوده است.

وی با بیان اینکه از ظرفیت شش هزار و 200 متر مربعی شهر رشت در عرصه تبلیغات تنها از هزار و 200 متر مربع بهره گیری می شود، اظهار داشت: طرح جامع تبلیغاتی که با در نظر گرفتن آرامش بصری شهروندان تدوین شده آماده ارائه به شورای اسلامی شهر است.

شهردار رشت درباره بیمه اتش سوزی املاک سطح شهر گفت: در بیستم اسفندماه سال گذشته لایحه ای با دو پیشنهاد به شورای اسلامی شهر ارائه شده که متاسفانه هنوز مصوبه ای در این مورد به شهرداری ارائه نشده در حالی که شهرداری تنها می تواند بر اساس قانون و مصوبه شورا اقدام های مورد نیاز را انجام دهد.

وی در مورد سوال آخر شورای شهر رشت مبنی بر اینکه نسبت به جذب سرمایه گذار در سطح شهر اقدام های مطلوبی انجام نشده است، افزود: هیئت عالی سرمایه گذاری با عضویت شش عضو شورا که دو تن از آنها به نمایندگی از سوی شهردار به عضویت درآمده اند باید تصمیمات مربوطه در این زمینه را طوری اتخاذ کنند که منجر به جذب سرمایه گذاران باشد.

شهردار رشت ادامه داد: اینجانب نیز همانند هشت عضو دیگر هیئت تنها از یک رای و نظر برخوردار هستم البته باید به این نکته توجه کرد که با ایجاد امنیت، اعتماد و بسترسازی می توان امید داشت که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در شهر باران تمایل پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این جلسه 11 عضو شورای اسلامی شهر از پاسخ شهردار رشت قانع نشدند.