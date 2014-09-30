ارائه خدمات رایگان از خدمات کتابخوان همراه نور با بیش از120 جلد کتاب

محمد قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نظر به لزوم پشتیبانی از کاربران، بخش امور کاربران با بهره گیری از نیروهای خبره و استفاده از سامانهای ارتباطی پیشرفته نظیر CRM، Voip، پشتیبانی online (برخط) و با حدود 13 درگاه ارتباطی متنوع پاسخگوی نیازهای کاربران نور است.
وی ادامه داد: بخش امور کاربران ضمن دسته بندی اطلاعات کاربران، متولی و متکفل دسته بندی، تجزیه و تحلیل و نهایتا انتقال نظرات ارزشمند ایشان به بخشها و قسمتهای مربوطه است، تا در بهبود محصولات و تولیدات بعدی از نظرات ایشان بهره برداری لازم صورت گیرد که البته همه این نظرات همراه با مشخصات کاربر در سامانه مدیریت ارتباط با مشتری ثبت شده و پس از دریافت پاسخ کارشناسان، کاربران پاسخ لازم را دریافت میدارند.
مدیر امور کاربران مرکز نور بیان کرد: نظرسنجی از کاربران از دیگر وظایف این بخش است که آن هم پس از دسته بندی لازم در اختیار بخشهای مربوطه قرار میگیرد که در حال حاضر صفحه نظرسنجی از کاربران در خصوص تولید نرم افزار جامع التفاسیر نسخه سه در پایگاه نورسافت فعال است و علاقمندان میتوانند جهت ارائه نظرات خود در این زمینه به پایگاه نورسافت اقدام کنند.
وی گفت: پیگیری نیازهای کاربران و تلاش در راستای توسعه خدمات نرم افزاری از دیگر وظایف بخش امور کاربران به شمار میرود که در همین راستا و بنا به نیاز و تقاضای فراوان در خصوص استفاده از نسخه تحت شبکه نرم افزارهای نور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در سالجاری تولید نرم افزارهای نور تحت شبکه را در دستور کار خود قرار داده و به زودی نسخه اولیه آن به علاقمندان ارائه خواهد شد.
قربانی ادامه داد: با عرضه این نسخه از نرم افزارهای نور کلیه مشکلات کاربری نرم افزارهای نور در شبکه مرتفع خواهد شد و مراکز علمی و پژوهشی میتوانند نرم افزارهای این مرکز را به آسانی در شبکه به اشتراک گذارند، در تولید این نسخه سعی شده است مدیران شبکه با کمترین زحمت و به سادگی بتوانند نسبت به راه اندازی مجموعه نرم افزارهای نور در مراکز ذی ربط اقدام کنند.
وی گفت: از دیگر خدمات توسعه یافته در بخش امور کاربران ارائه خدمات نصب و کپی نرم افزارهای مرکز به صورت پرتابل در دستگاههای قابل حمل نظیر هارد، نوت بوک و نت بوک است که کاربران میتوانند به صورت حضوری از این خدمات در بخش امور کاربران بهرهمند شوند.
مدیر امور کاربران مرکز نور عنوان کرد: علاوه بر خدمات مذکور، کاربران میتوانند جهت دستگاههای تبلت و موبایل خود با سیستم عامل اندروید، به صورت رایگان از خدمات کتابخوان همراه نور با بیش از120 جلد کتاب بهرهمند شوند.
وی بیان کرد: ارائه نرم افزارهای نور در کلیه سیستم عاملهای موجود در بازار از طریق دسترسی به شبکه اینترنت از دیگر طرحهای این مرکز است که پس از نهایی شدن این طرح، اطلاع رسانیهای لازم صورت خواهد گرفت.
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