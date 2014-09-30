محمد جواد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای مستمر واحد آموزش این مرکز در راستای ارائه آموزشهای تخصصی و همگانی به اقشار مختلف گفت: در ۶ ماه نخست امسال تعداد 2 هزار و 640 نفر از اقشار مختلف از این آموزشهای همگانی بهرهمند شدند.
وی بیان کرد: از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه پنج هزار و 610 نفر ساعت از آموزشهای همگانی اورژانس 115 استان بهرهمند شدند که در این مدت رانندگان حمل و نقل عمومی در قالب 39 دوره بیشترین گروه شرکت کننده در دوره آموزش همگانی احیاء بودند که ۹۵۵ نفر از آموزشهای احیاء همگانی مقدماتی استفاده کردند.
رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان قم ادامه داد: برگزاری 82 دوره آموزشی در 6 ماه گذشته برای گروهها و نهادهای مختلف از دیگر اقدامات این مرکز بوده است.
وی گفت: مدرسین واحد آموزش اورژانس 115 در این دورهها موارد امدادی لازم پیرامون احیاء را به شرکت کنندگان آموزش دادند.
باقری بیان کرد: دانش آموزان مدارس، اصناف، امدادگران هلال احمر، دانشجویان بهداشت، پاکبانان شهرداری، پرسنل اداری بیمارستان حضرت معصومه(ع) و غیره از دیگر گروههایی بودند که با 2 هزار و 33 نفر در 6 ماهه امسال از این آموزشها به صورت تخصصی و مقدماتی بهرهمند شدند.
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