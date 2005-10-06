مجمع جهاني جوانان مسلمان به مردم فلسطين و نيجر كمك مي كند

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر"، مجمع جهاني جوانان مسلمان طرح هاي خود را شامل برنامه هاي آ موزشي، برپايي مراكزو كلاسهاي حفظ قرآن كريم، كمك به دانشجويان و پژوهش سراهاي دانشگاهها، كمك به ايتام وسرپرستي از خانواده هاي اسرا و نيازمندان، تنظيم مراكز بهداشتي به منظور حمايت از قربانيان حملات، كمك مالي به نيازمندان و محتاجين و تامين نيازهاي بهداشتي وعلمي آنها زير سايه تغييرو تحولات اقتصادي با هدف احياء و زنده كردن اين سرزمين مقدس، اصيل و ريشه دارشمردن اين خاك و پرورش نسلي كه ارزش آن را مي داند ودفاع ازهويت اسلامي قدس به اجرا درمي آورد.

به گزارش خبرگزاري فلسطين، مديرهماهنگ سازي برنامه هاي امورخيريه فلسطين، دكتر جهاد سويلم، ازدولت عربستان سعودي، مقر اين مجمع ومردم آن درراستاي اقدامات مفيد وموثرشان به منظور برطرف كردن دشمني با ملت فلسطين درسطح جهاني و ملي تشكر كرد.

اين مجمع كه به ياري رساندن مردم جهان درموارد بحراني مي تازد، به مردم نيجر كه حدود 6 ماه است با كمبود آب، وزش بادهاي محلي و هجوم ملخها مواجه هستند، كمك مي كنند.

دكتر صالح بن سليمان وهيبي، مدير كل اين مجمع گفت : هزينه كمك رساني به اين كشورحدود 4 ميليون ريال شد كه با هدف تامين مقداري از نيازهاي ضروري خوراك آنها، با توزيع 1000 تن آرد نان و10000 گالون روغن، با نظارت دفتر اين مجمع درمركز و غرب آفريقا به 10 هزار خانواده نيجري ، اعم از مسلمان وغير مسلمان، انجام گرفت .