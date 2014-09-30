مبلغان مباحث دینی و فرهنگی را در جامعه ترویج کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی بعدازظهرسه شنبه در دیدار با معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان تبلیغات و معاون حقوقی، امورمجلس و استان ها سازمان تبلیغات اسلامی اظهارکرد: سازمان تبلیغات اسلامی دروازه ورود به مباحث فرهنگی است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه با تقویت فرهنگ بسیاری از مشکلات در جامعه حل می شود، افزود: اگرفضای فرهنگی در جامعه حاکم نباشد بسیاری از مشکلات در سطح جامعه برطرف نمی شود.

وی ادامه داد: باید برای انجام هرکاری در جامعه ابتدا باید این اقدام در سطح جامعه فرهنگ سازی شود اگر چه ما نمی توانیم فرهنگ را درک کنیم ولی همه روزه آن را تنفس می کنیم.

رضایی با اشاره به اینکه درخراسان جنوبی مباحث فرهنگی نهادینه شده است، افزود: دراین استان در زمینه فرهنگ کم کاری نشده و این استان به عنوان یکی از استان های غنی فرهنگی کشور مطرح است.

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی روحانیت ریشه عمیقی دارد، افزود: وجود روحانیون برجسته دراستان باعث تقویت اعتقادات دینی مردم این منطقه شده است.

وی ادامه داد: درنهادینه کردن فرهنگ در سطح جامعه تبلیغات تاثیر فراوانی دارد که این عامل نیز با فعالیت وسیع مبلغان استان در روستا های محروم درحال انجام است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان جنوبی افزود: مسائل فرهنگی در خراسان جنوبی دارای پیشینه تاریخی است و ریشه در مباحث قرآنی دارد.

وی خراسان جنوبی را استان فرهنگی و علمی دانست و افزود: درحال حاضر 20 درصد شهروندان بیرجندی دانشجو هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در استان 15 دانشکده دولتی و 20 حوزه علمیه فعالیت دارند که رسالت این دو نهاد ترویج فرهنگ است.

رضایی بیان کرد: رسالت تبلیغات اسلامی در فرهنگ سازی جامعه سنگین است که نیازمند اعتبارفراوانی است.

وی یادآورشد: خراسان جنوبی در حوزه علوم جدید پیشگام است بطوریکه پدر سه علم جدید از جمله جغرافیا، ارتباطات وعلوم تربیتی از این استان فرهنگی برخاسته اند.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان جنوبی تاکید کرد: روحانیون در فرهنگ سازی مسائلی مانند: گرفتن مالیات، هدفمندی یارانه ها و کمک به ایتام و زکات نقش بارزی را در خراسان جنوبی داشته اند.