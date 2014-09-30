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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۲۱

موحدی:

گنبد جبلیه کرمان مرمت می شود/ تعطیلی موقت موزه سنگ

گنبد جبلیه کرمان مرمت می شود/ تعطیلی موقت موزه سنگ

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرمان از مرمت گنبد جبلیه کرمان مرمت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن موحدی عصر امروز در جمع خبرنگاران از آغاز طرح مرمت گنبد جبلیه کرمان خبر داد و گفت: سعی می شود این طرح با کیفیت بالا و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت گنبد جبلیه گفت: این اثر که در لیست آثار ملی قرار گرفته است گنبدی هشت ضلعی و دارای ارزش تاریخی بالا است که در شرق کرمان و در مجاورت جنگل قادم کرمان قرار گرفته است.

موحدی ادامه داد: سعی می شود در طرح مرمت این بنا مشکلات و فرسایشهایی که به مرور زمان روی داده است بر طرف شود که این کار متناسب با بودجه ای که در اختیار داریم انجام می شود.

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صتایع دستی استان کرمان افزود: جمع اوری آب باران بر رو و اطراف بنا، جمع آوری سنگهای رها شده بنا و ساماندهی آنها، و حذف محلهای پوسیده و مرمت آنها از جمله اقداماتی است که در این طرح اجرا می شود.

موحدی گفت: این بنا در گذشته نیز بارها مورد مرمت قرار گرفته است و از جمله بناهای شاخص گردشگری ایران است.

وی در خصوص موزه سنگ که در این بنا قرار گرفته است نیز گفت: این موزه به دلیل برخی اصلاحات در حال حاضر تعطیل است و به زودی بازگشایی می شود.

 

کد مطلب 2381225

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