گنبد جبلیه کرمان مرمت می شود/ تعطیلی موقت موزه سنگ

به گزارش خبرنگار مهر، محسن موحدی عصر امروز در جمع خبرنگاران از آغاز طرح مرمت گنبد جبلیه کرمان خبر داد و گفت: سعی می شود این طرح با کیفیت بالا و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت گنبد جبلیه گفت: این اثر که در لیست آثار ملی قرار گرفته است گنبدی هشت ضلعی و دارای ارزش تاریخی بالا است که در شرق کرمان و در مجاورت جنگل قادم کرمان قرار گرفته است.

موحدی ادامه داد: سعی می شود در طرح مرمت این بنا مشکلات و فرسایشهایی که به مرور زمان روی داده است بر طرف شود که این کار متناسب با بودجه ای که در اختیار داریم انجام می شود.

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صتایع دستی استان کرمان افزود: جمع اوری آب باران بر رو و اطراف بنا، جمع آوری سنگهای رها شده بنا و ساماندهی آنها، و حذف محلهای پوسیده و مرمت آنها از جمله اقداماتی است که در این طرح اجرا می شود.

موحدی گفت: این بنا در گذشته نیز بارها مورد مرمت قرار گرفته است و از جمله بناهای شاخص گردشگری ایران است.

وی در خصوص موزه سنگ که در این بنا قرار گرفته است نیز گفت: این موزه به دلیل برخی اصلاحات در حال حاضر تعطیل است و به زودی بازگشایی می شود.