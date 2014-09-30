پومسه کاران قم به یک مدال طلا و یک برنز دست یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم و چهارم لیگ دسته اول پومسه آقایان امروز سه شنبه برگزار شد و شرکت کنندگان در این مسابقات که موسوم به جام نشاط است در ۲ بخش تیمی و انفرادی، بر روی دو شیاپ چانگ به مصاف هم رفتند.

تکواندوکاران قمی در بخش پومسه که با ترکیب برترین‌های خود در پومسه مردان در این پیکار‌ها شرکت کرده‌اند توانستند عملکردی قابل قبول از خود بر جای بگذارند که گل سرسبد ورزشکاران قمی در این مسابقات، جلال قربان‌پور بود.

قربان‌پور در رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال موفق به کسب مدال طلای لیگ پومسه کشور شد که با کسب بالا‌ترین امتیاز نسبت به کامیاب صادقی از باشگاه راهیان تهران، محسن اصغری از شرکت ساویر سمنان و سید مرتضی کیابی از استان گیلان بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرد.

تیم پومسه هیئت تکواندوی قم علاوه بر طلای باارزش قربان‌پور، به یک مدال برنز نیز در رده سنی ۴۱ تا ۵۰ سال رسید چنان که عباس رفیعی از قم پس از سعید خانیان از شهرداری نجف آباد و رضا فرجی از هیئت تکواندوی آذربایجان شرقی و به صورت مشترک با کیهان اکبری از شرکت ملی حفاری ایران به مدال برنز دست پیدا کرد.

در مسابقات ۲ هفته نخست لیگ پومسه نیز، جلال قربانپور مدال طلا و عباس رفیعی مدال برنز کسب کرده بودند و در این میان، رفیعی به دنبال ارتقای مقام در هفته‌های آینده لیگ پومسه مردان است.

این در حالی است که کبری سخایی وطن تکواندوکار بانوی قمی نیز در رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال لیگ دسته اول پومسه بانوان کشور، بر سکوی دوم ایستاد و در شرایطی که تکواندوی قم در بخش بانوان و در رده‌های سنی بزرگسالان، در سطح کشور قدرتمند نیست، وی توانست صاحب مدال نقره این پیکار‌ها شود.