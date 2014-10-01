ساخت دستگاه تصفیه هوا با قابلیت از بین بردن ریزگردها/ ضدعفونی و معطرکردن فضاهای بزرگ

سید رضا شخص امام پور مبدع دستگاه تهویه هوا با قابلیت از بین برندگی ریز گردها (افشانا) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اختراع ما تاثیر زیادی در افزایش سلامت مردم دارد و حفاظت از محیط زیست و افزایش درجه پاکی را نیز به همراه دارد.

وی با بیان اینکه بیش از دو الی سه سال است که در زمینه ابتکارات فعالیت می کنم اظهار داشت: آلودگی هوا از معضلات روز به شمار می رود و در کنار آن موضوع ریزگردها هم از اهمیت زیادی برخوردار است.

شخص امام پور یادآور شد: در تهران آلودگی هوا با عوامل شناخته شده همراه است. استفاده از این دستگاه می تواند در از بین بردن آلاینده های هوایی، آلاینده های گازی مانند ناکس ها، ساکس ها، هیدروکربن ها و آلودگی های میکروارگانیسمی مانند باکتری، ویروس کپک ها و قارچ ها موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه افشانا قابلیت های خوبی در از بین بردن همزمان آلودگی ها دارد، خاطرنشان کرد: این دستگاه می تواند ریزگرد های هوایی را سنگین کرده و به سمت پایین بیاورد به طوری که ریزگردها رابه صورت خوشه ای به هم می چسباند و در این حال ریزگردها سنگین شده و به سطح زمین نشانده می شوند و منجر به کاهش ریز گرد ها در سطح هوا می شود که این موضوع از قابلیت های کامل افشانا به شمار می رود .

امام پور اظهار داشت: از تصفیه کننده هوایی می توان در خانه، اداره، مسجد، سرویس بهداشتی های عمومی، بیمارستان ها، سرد خانه ها، غسال خانه ها و کشتارگاهها که بوی نامطبوعشان ایجاد تنش در افراد می کند، استفاده کرد.

وی با بیان اینکه 15 سال پیش هم توسط ما تصفیه کننده هوا ساخته شد و در اختیار مکان های عمومی بزرگ از جمله مصلی تهران برای اولین بار قرار گرفت، یادآور شد: اکنون قابلیت های معطر سازی بر روی این دستگاه نصب شده و همچنین از فیلتر نانو در آن استفاده شده که به تصفیه و خوشبو کنندگی هوا کمک شایانی می کند.

شخص امام پور با توضیح اینکه دستگاه تصفیه کننده هوا در بالانس یونی نیز موثر هستند یادآور شد: یون های منفی همان ویتامین های هوا هستند و یون های مثبت از طریق رایانه ها، شارژر ها، لامپ ها و مواردی از این دست ایجاد می شوند که با استفاده از افشانا می توان به ایجاد یون منفی کمک کرد. در حال حاضر انسانها بیشتر وقت خود را در محفظه های بسته به سر می برند که این سیستم می تواند در آنجا موثر واقع شود .

شخص امام پور با بیان اینکه این دستگاه تنها نیاز به عطر خاص گیاهی دارد خاطر نشان کرد: با ریختن محلولی که هم می تواند جنبه عطری و هم می تواند جنبه ضدعفونی کنندگی داشته باشد می توان از این سیستم استفاده کرد. در واقع افشانا هوای محیط را تلطیف می کند و علاوه بر ایجاد یک فضای سالم آن را معطر هم می کند. قابلیت این دستگاه به گونه ای است که در مدت سه دقیقه می تواند فضای یک مسجد را معطر کند.

وی اظهار داشت: از مواد ضدعفونی کننده در بیمارستان، اتاق عمل و مکان هایی که بسته بندی مواد غذایی در آن صورت می گیرد، استفاده می شود.

مبدع دستگاه تصفیه کننده یادآور شد: اکنون که ویروسی به نام ابولا آمده است و دنیا را تحت تاثیر قرار داده با استفاده از این دستگاه تصفیه کننده می توان از رشد و تکثیر این ویروس جلوگیری کرد و خطرات آن را کاهش داد.