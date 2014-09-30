  1. استانها
  2. قم
۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۴۳

توكليان:

جشنواره كانون‌هاي تبليغاتي در قم برگزار مي‌شود/ ابطال مجوز 13 كانون

جشنواره كانون‌هاي تبليغاتي در قم برگزار مي‌شود/ ابطال مجوز 13 كانون

قم - خبرگزاري مهر: معاون امور مطبوعاتي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قم از برگزاري جشنواره ويژه كانون‌هاي تبليغاتي در شش ماهه دوم امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي توكليان عصر سه شنبه در جلسه هم انديشي مدير مسئولان و صاحبان امتياز كانون‌هاي آگهي و تبليغاتي با حسين انتظامي معاون مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اظهار كرد: در حال حاضر 114 كانون فعال در شاخه‌ها و حوزه‌هاي مختلف با رويكردهاي عمومي و خاص در قم فعاليت مي‌كنند.

وي اضافه كرد: قم به لحاظ كاركرد ملي كه دارد، داراي حساسيت‌هاي ويژه اي است و خوشبختانه مسئولان و صاحبان امتياز كانون‌هاي آگهي و تبليغاتي در حوزه تبليغات عمومي و تجاري همكاري خوبي با اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي دارند.

توكليان از برگزاري جشنواره ويژه كانون‌هاي تبليغاتي خبر داد و گفت: طرح برگزاري اين جشنواره با مشاركت و همفكري مسئولان كانون‌هاي آگهي و تبليغاتي به معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه شده است.

معاون امور مطبوعاتي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قم تصريح كرد: اميدواريم اين جشنواره در شش ماهه دوم امسال با مساعدت معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شود.

توكليان با اشاره به مشكلات كانون‌هاي آگهي و تبليغاتي در زمينه بالابودن ماليات بر درآمد ادامه داد: انجمن صنفي كانون‌هاي آگهي و تبليغاتي براي نخستين بار توافقنامه‌اي با اداره كل امور مالياتي داشته و مسئولان برخي كانون‌ها دوره‌هاي آموزشي مرتبط را طي كردند.

وی از ابطال مجوز 13 كانون آگهی و تبلیغاتی غیرفعال در قم خبر داد و افزود: فعاليت كانون هايي كه مجوز گرفته‌اند در حال بررسي است و اگر كانونی غیرفعال باشد، در كميته تبليغات استان در مورد آن طرح موضوع کرده و مجوز فعاليت آن را لغو مي‌كنيم.
 

کد مطلب 2381241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها