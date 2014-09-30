به گزارش خبرنگار مهر، مهدي توكليان عصر سه شنبه در جلسه هم انديشي مدير مسئولان و صاحبان امتياز كانونهاي آگهي و تبليغاتي با حسين انتظامي معاون مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اظهار كرد: در حال حاضر 114 كانون فعال در شاخهها و حوزههاي مختلف با رويكردهاي عمومي و خاص در قم فعاليت ميكنند.
وي اضافه كرد: قم به لحاظ كاركرد ملي كه دارد، داراي حساسيتهاي ويژه اي است و خوشبختانه مسئولان و صاحبان امتياز كانونهاي آگهي و تبليغاتي در حوزه تبليغات عمومي و تجاري همكاري خوبي با اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي دارند.
توكليان از برگزاري جشنواره ويژه كانونهاي تبليغاتي خبر داد و گفت: طرح برگزاري اين جشنواره با مشاركت و همفكري مسئولان كانونهاي آگهي و تبليغاتي به معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه شده است.
معاون امور مطبوعاتي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قم تصريح كرد: اميدواريم اين جشنواره در شش ماهه دوم امسال با مساعدت معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شود.
توكليان با اشاره به مشكلات كانونهاي آگهي و تبليغاتي در زمينه بالابودن ماليات بر درآمد ادامه داد: انجمن صنفي كانونهاي آگهي و تبليغاتي براي نخستين بار توافقنامهاي با اداره كل امور مالياتي داشته و مسئولان برخي كانونها دورههاي آموزشي مرتبط را طي كردند.
وی از ابطال مجوز 13 كانون آگهی و تبلیغاتی غیرفعال در قم خبر داد و افزود: فعاليت كانون هايي كه مجوز گرفتهاند در حال بررسي است و اگر كانونی غیرفعال باشد، در كميته تبليغات استان در مورد آن طرح موضوع کرده و مجوز فعاليت آن را لغو ميكنيم.
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