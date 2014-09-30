12 کشته و زخمی در انفجار خودرو بمبگذاری شده در حله/ حملات موشکی به مراکز داعش در تکریت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، اسعد المسلماوی عضو شورای استان بابل اعلام کرد: بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری بازاری در الکفل در 16کیلومتری جنوب حله یک نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند.

بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در حطین در 45 کیلومتری شمال حله خسارات مادی به بار آمد این انفجار تلفات جانی به دنبال نداشت.

از سوی دیگر منابع عراقی در استان صلاح الدین از حملات خمپاره ای و موشکی به مواضع داعش در منطقه الدور در 25 کیلومتری جنوب شرق تکریت و هلاکت و زخمی شدن تعدادی از تروریستها خبر دادند.