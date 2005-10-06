پارلمان فلسطين درباره علت مرگ ياسر عرفات تحقيق مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه الوطن، تحقيق درمورد علت مرگ عرفات پس ازشكست چندين كميته در تلاش هاي خود براي پي بردن به علت مرگ رئيس فقيد تشكيلات خودگردان و اظهار نظر وزير بهداشت مبني براينكه مرگ عرفات به طبيعي نبوده، صورت گرفت .

دكتر ذهني الوحيدي وزير بهداشت فلسطين درپاسخ به سوال نماينده مجلس درخصوص نتيجه تحقيقات صورت گرفته درمورد علت مرگ عرفات گفت : كميته وزيران دردستيابي به هرگونه اطلاعات ارزشمند در اين زمينه شكست خورده است.



وي در عين حال گفت : مرگ عرفات طبيعي نبوده است .

چندي پيش روزنامه اسرائيلي ها آرتص مدعي شد: مرگ عرفات كه سال گذشته در يكي از بيمارستان هاي فرانسه صورت گرفت، بر اثر مسموميت، ايدز و يا يك عفونت بوده است.



پزشكان اسرائيلي وخارجي كه گزارش هاي مربوط به عرفات را مشاهده كرده اند، اعلام كردند مرگ عرفات داراي دلايل مشكوكي نبوده است و فقط امكان دارد وي لحظاتي پيش از مرگ دچار خونريزي مغزي شده باشد.

اين روزنامه با اشاره به اينكه مخفي ماندن پرونده پزشكي عرفات نزد همسرش و منابع ارشد فلسطيني سبب گمانه زني هاي مختلف درباره دليل مرگ وي بوده است، نوشت : اين گزارش كه به تازگي فاش شده است، براي نخستين بار در كتابي با نام "جنگ هفتم" نوشته ايموس هيرل (Amos Harel) روزنامه نگار اسرائيلي به چاپ خواهد رسيد.



گروه هاي جهادي فلسطين و 80 درصد مردم فلسطين معتقدند كه رئيس سابق تشكيلات خودگردان فلسطين براثرمسمونيت از دنيا رفته است.

فاروق قدومي رئيس بخش سياسي سازمان آزادي بخش فلسطين(فتح) نيز تاكيد كرده بود: اسراييلي ها عرفات را مسموم كردند.