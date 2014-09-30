حفظ و حراست سرمایه های دامی از ماموریت های مهم دامپزشکی/انگل فاسیولا در سال باعث کاهش دو کیلو از وزن دام ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب عاقبتی عصر سه شنبه در نشست با خبرنگاران رسانه های گروهی استان افزود: از 8 تا 14 مهر ماه جاری هفته دامپزشکی در کشور نامگذاری شده است.

وی همچنین اظهارداشت: شعار هفته دامپزشکی امسال " دام سالم ، غذای سالم و انسان سالم " است.

مدیرکل دامپزشکی گیلان به عناوین روزهای هفته دامپزشکی اشاره کرد و گفت: سه شنبه هشتم مهر ماه دامپزشکی و بهداشت عمومی، چهارشنبه نهم مهر ماه دامپزشکی و واکنش سریع، پنجشنبه دهم مهر ماه دامپزشکی و حقوق حیوانات،جمعه یازدهم مهر ماه دامپزشکی و سلامت جامعه، شنبه دوازدهم مهر ماه دامپزشکی و امنیت غذایی، یکشنبه سیزدهم مهر ماه دامپزشکی و نظارت های بهداشتی و دوشنبه چهاردهم مهر ماه دامپزشکی و توسعه پایدار از جمله این عناوین است.

وی تصریح کرد: طی مراسمی در روز چهاردهم مهر ماه جاری از تولید کنندگان برتر، دامپزشکان، کاردان های دامپزشکی، واکسیناتور دامپزشکی و غیره در سالن غدیر اداره کل دامپزشکی استان گیلان تجلیل خواهد شد.

عاقبتی اذعان داشت: در هفته دامپزشکی سال گذشته نمایشگاهی در محوطه اداره کل دامپزشکی استان گیلان برگزار شد اما امسال این نمایشگاه به دلیل مشکلاتی از قبیل نداشتن فضای مناسب، نبود پارکینگ و سایر موارد برگزار نخواهد شد.

وی با بیان اینکه دامپزشکی در دو حوزه اقتصادی و بهداشتی نقش ایفا می کند، اذعان داشت: این سازمان با عملیات مبارزه ای که انجام می دهد باعث پیشگیری از وقوع تلفات و جلوگیری از خسارت های اقتصادی به دامدار می شود.

مدیرکل دامپزشکی گیلان با یادآوری اینکه واکسیناسیون موجب کاهش ریسک پذیری سرمایه های دامی در کشور می شود، گفت: حفظ و حراست سرمایه های دامی کشور برعهده این سازمان است.

وی در ادامه با بیان اینکه انگل فاسیولا در سال باعث کاهش دو کیلو از وزن دام ( بز و گوسفند) می شود، افزود: ارزش اقتصادی کبدهای که سالانه در کشتارگاه ها به واسطه آلودگی های انگلی ضبط و معدوم سازی می شود دو هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

عاقبتی با تاکید بر اینکه دامپزشکی نقش مهمی در بحث اقتصادی جامعه دارد، اظهارداشت: بررسی ها نشان می دهد هر 10 ریال سرمایه گذاری در حوزه دامپزشکی باعث جلوگیری از خسارت اقتصادی و پشگیری از بیماری ها به میزان 283 ریال می شود.

وی همچنین به نقش بهداشتی دامپزشکی اشاره کرد و گفت: این سازمان با عملیات واکسیناسیون و روش های مبارزه ای باعث کنترل بیمارهای دامی و همینطور بیماری های مشترک بین انسان و دام می شود.

مدیرکل دامپزشکی گیلان افزود: از مجموع هزار و 709 عامل بیماری زا 49 درصد یعنی 832 مورد بیماری مشترک بین انسان و دام هستند.

وی ادامه داد: از مجموع 156 بیماری نوپدید نیز 114 مورد بیماری مشترک بین انسان و دام شناخته شده اند.