به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کواکبیان رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، با اشاره به آیین‌نامه داخلی کمیته انتخابات که با حضور اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن به تصویب رسیده است، گفت: در آخرین نشست شورای هماهنگی و همچنین کمیته انتخابات جبهه اصلاحات، آیین‌نامه داخلی این کمیته در 5 ماده و 8 تبصره به تصویب اعضا رسید و مقرر شد که هیأت رئیسه آن حداکثر تا عید سعید غدیر انتخاب و آنگاه جلسات رسمی آن آغاز شود.

کواکبیان با اشاره به این که نمایندگان اشخاص یا تشکل‌های غیر عضو شورای هماهنگی نیز بر اساس آیین‌نامه کمیته انتخابات می‌توانند با حق رأی مساوی در جلسات این کمیته شرکت کنند، افزود: از آنجایی که همه اشخاص و تشکل‌های اصلاح‌طلب، مرجعیت شورای هماهنگی را برای تصمیم‌گیری اعضا پذیرفته‌‌اند و بنا دارند با لیست واحد و اتحاد کامل و ائتلاف ملی و انسجام سراسری در انتخابات شرکت کنند لذا برای حضور سایر تشکل‌های اصلاح‌طلب در کمیته انتخابات جبهه اصلاحات هیچگونه ممنوعیتی نیز وجود ندارد.

دبیرکل حزب مردم‌سالاری با اشاره به اینکه اعضای حاضر در جلسه شورای هماهنگی سخنان ناشایست و غیرمنطقی و توهین‌آمیز نخست‌وزیر انگلیس را محکوم کردند اظهار داشت: اعضای حاضر از سخنرانی و مواضع جامع دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم در مجمع عمومی سازمان ملل حمایت کردند.

وی افزود: در این نشست همچنین نسبت به لغو مجوز برخی همایش‌های دارای مجوز از سوی برخی فرمانداری‌ها آن هم به دلایل مبهم ابراز نگرانی و مقرر شد پیگیری‌های لازم از طریق وزارت کشور صورت گیرد.

