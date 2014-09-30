سمنان میزبان جشنواره نوآوری و شکوفایی منطقه ای البرز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوود فیض صبح سه شنبه در نشستی با خبرنگاران در محل بنیاد نخبگان استان سمنان ضمن بیان اینکه برای این جشنواره 220 اختراع در سامانه ثبت نام شده است اظهار داشت: این جشنواره ویژه منطقه شرق کشور است.

وی از حضور مخترعان استان های سمنان، گلستان، مازندران، خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی در این جشنواره خبر داد و افزود: اختراعات این عزیزان در جشنواره داوری می شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان با تاکید بر اینکه در این جشنواره ها 80 درصد اختراعات متعلق به منطقه و 20 درصد به سایر استانها اختصاص دارد عنوان کرد: این جشنواره در دو بخش اختراع و تجاری سازی برگزار می شود.

فیض تصریح کرد: در بخش اختراع 150 اختراع و در تجاری سازی 50 طرح داوری می شود.

وی با بیان اینکه اختراعات سال 88 به بعد و اختراعاتی که در جشنواره های دیگر شرکت نکرده و داوری نشده باشند می توانند در این جشنواره شرکت کنند افزود: در داوری اولیه اختراعات 70 طرح به دلیل نداشتن شماره ثبت اختراع، دوباره کاری، نداشتن ویژگی لازم و ... رد و 50 طرح به مرحله نهایی راه می یابد که مربوط به بخشهای مختلف از جمله کامپیوتر، الکترونیک، صنایع غذایی، عمران، مکانیک، مخابرات، پزشکی، کشاورزی و ... است.

رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان در خاتمه گفت: قریب 30 اختراع ارائه شده در این جشنواره از استان سمنان است.