قوانین مربوط به حوزه آب و خاک به روز رسانی شود/ تهیه اطلس آلودگی خاک برای 11 استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پسندیده در نشست سراسری معاونین نظارت و پایش و فنی ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها در یزد ضمن تبیین چشم انداز و رسالت سازمان حفاظت محیط زیست کشور در حوزه آب و خاک و برشمردن مهمترین چالش های تاثیرگذار بر کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، تاکید کرد: به روز رسانی قوانین و مقررات مربوطه با توجه به سرعت شتابان توسعه و شرایط بحرانی و نامطلوب منابع پایه و زیستی حال حاضر کشور از جمله افزایش آلودگی های آب و خاک، فرسایش بی رویه خاک و کاهش حاصلخیزی آن کاملا ضروری است.

وی بخشی نگری دستگاه های بهره بردار از منابع، همچنین عدم توجه به ملاحظات زیست محیطی در گذشته را برخی دیگر از مشکلات این حوزه برشمرد و اظهار داشت: در همین راستا تدوین ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهای مورد نیاز آب های سطحی و زیر زمینی، مدیریت فاضلاب ها، مدیریت پسماندها، حفاظت خاک و کنوانسیون ها و مواد شیمیایی از مهمترین وظایف دفتر آب وخاک است.

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست پس از تشریح استراتژی های کلان سازمان در حوزه آب و خاک، تهیه و تدوین برنامه بازنگری استراتژی پیشگیری، کنترل، کاهش آلودگی منابع آب، راهنمای طبقه بندی منابع آب، شناسایی منابع آلاینده رودخانه های مهم کشور، دستورالعمل زیست محیطی _اقتصادی طرح های انتقال آب بین حوزه ای، تشکیل کارگروه صیانت از منابع آب را برخی از مهم ترین فعالیت های صورت گرفته اعلام کرد.

وی تدوین شاخص و استاندارد کیفیت منابع آب و خاک، طرح احیای رودخانه های مهم کشور، تدوین لایحه خاک، دستورالعمل رفع آلودگی خاک، تهیه و مطالعه اطلس آلودگی خاک برای 11 استان در کشور، تدوین ضوابط مورد نیاز در زمینه ساماندهی وضعیت مدیریت پسماندها در کشور، حمایت از طرح های توسعه ای در راستای مدیریت صحیح زیست محیطی پسماندها، تشکیل کارگروه مشترک بادستگاه های اجرایی ذیربط در زمینه ساماندهی وضعیت فاضلاب های کشور و تصویب تشکیل کمیسیون ذیل ماده 5 آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب در سازمان حفاظت محیط زیست توسط هیئت محترم وزیران، بازنگری استانداردهای فاضلاب و لجن را از دیگر اقدامات مهم دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست برشمرد.

پسندیده با اشاره به توجه ویژه سازمان به نقش و جایگاه کنوانسیون های بازل، روتردام و استکهلم و رعایت تعهدات و وظایف مربوطه در این بخش از سوی ایران، تصریح کرد: در همین راستا و به دلیل مخاطرات سموم و مواد شیمیایی بر آب، خاک و منابع زیستی، ایران تاکیدی ویژه بر لزوم جایگزینی کودهای بیولوژیک و آلی، مبارزه بیولوژیکی با آفات و نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد شیمیایی دارد.