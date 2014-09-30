افزايش 25 درصدي بودجه سوادآموزی کشور/ 400 نفر در خوزستان از نهضت به فوق لیسانس رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، علي باقر زاده رئيس سازمان نهضت سوادآموزي كشور پیش از ظهر امروز در نشست هم انديشي دستگاه هاي مشاركت كننده خوزستان در سواد آموزي اظهار كرد: بي سوادي موجب از بين رفتن اعتماد به نفس مي شود. افراد بي سواد با مسائل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دچار مشكل شده و معمولا توانايي حل مشكلات را ندارد. بي سوادي با اقتصاد گره خورده است. بي سوادان به طور متوسط 30 درصد كمتر از ساير جامعه درآمد زايي دارند.

وي افزود: اگر يك بهره بردار بخش كشاورزي را در حد خواندن و نوشتن با سواد كنيم بين دو تا سه درصد افزايش توليد در اين بخش خواهيم داشت. آگاهي هر كس كه افزايش پيدا مي كند مي تواند نقش موثر و مثبتي در اقتصاد مقاومتي داشته باشد.

رئيس سازمان نهضت سوادآموزي كشور تصريح كرد: هر مكاني كه ميزان افراد باسواد كمتري داشته باشد امنيت كمتري دارد و متاسفانه افراد بي سواد جرائم بيشتري مرتكب مي شوند. در حقيقت بين ميزان جرائم خشن و بي سوادي ارتباط مستقيمي وجود دارد.

آموزش جزو حقوق بشر است

باقر زاده بیان كرد: آموزش جزو حقوق بشر است. هر فردي كه شرايط آموزش شهروندان را فراهم نكند در حقيقت حقوق بشر را نقض كرده است.

وي بيان كرد: يك مسئله ای در كشور و استان خوزستان به نام بي سوادي داريم كه پيامدهاي موجود بودن و ضرورت هاي رفع آن براي همه روشن است اما متاسفانه كمتر مسئولان دور هم جمع شده و علت هاي بي سوادي افرادي كه به صورت مستقيم و غير مستقيم با آن ها ارتباط دارند را بررسي كردند.

رئيس سازمان نهضت سوادآموزي كشور گفت: در نهضت سوادآموزي به مشاركت در سوادآموزي به عنوان يك اصل جدي نگاه شده و به زيستن و فراهم كردن شرايط بهتر در زندگي كه يك امر مهم و با ارزش نيز توجه ويژه اي شده است.

محله محوري آموزش سوادآموزی

باقر زاده با اشاره به اينكه حمايت هاي مستقيم مالي به تنهايي براي رفع بي سوادي جوابگو نيست، گفت: در خوزستان 650 هزار بي سواد داريم كه از اين آمار تعداد 290 هزار نفر زير 50 سال سن دارند. همچنين ميانگين سن بي سوادان در استان خوزستان 30 سال است.

وي يادآور شد: ما با مسئولان ملي سازمان ها و نهادهاي مختلف ساعت ها گفتگو و حداقل 20 ساعت جلسه با هر كدام از اين سازمان ها و نهادها برگزار كرديم. همه مسئولان ملي اعتقاد دارند كه رفع بي سوادي بسيار مهم بوده و بايد براي رفع آن يك عزم ملي به كار برده شود اما نمي دانم چرا وقتي پاي كار به استان ها مي رسد اين اعتقاد كمرنگ تر مي شود.

رئيس سازمان نهضت سوادآموزي كشور با اشاره به موجود بودن اطلاعات اسمي افراد بي سواد در استان خوزستان گفت: در نهضت سوادآموزي با يک كتاب و يك روش مشترك نمي توانيم همه بي سوادان را آموزش دهيم. كتاب و محتواي آموزش سواد آموزي براي هر طبقه اجتماعي و استان متفاوت است و در حقيقت سواد آموزي را محله محور مي كنيم.

جذب بزرگسالان به سوادآموزي سخت است

باقر زاده عنوان کرد: از هيچ دستگاهي كمک مالي براي سوادآموزي بزرگسالان نمي خواهيم. بزرگسالان درگير زندگي بوده و دغدغه هاي ذهني ديگري به جز آموزش دارند بنابراين به راحتي و با دعوت نهضت سوادآموزي نمي توان آنها را جذب سوادآموزي كرد. در حالي كه بخشداران، فرمانداران، امام جمعه و ساير افراد با نفوذ هر شهر يا روستا مي توانند افراد بي سواد را براي جذب در سوادآموزي تشويق و ترغيب كنند. در حقيقت دستگاه هاي دولتي و يا حتي خصوصي مي توانند مشوق هاي مختلفي را به افراد سوادآموز ارائه كنند.

وي با تاكيد بر اينكه طبق پيوست اصلي تفاهم نامه ها هر فرد يا سازماني بايد تعهدش را با استفاده از منابع نهاد خود تامين كند، گفت: با همكاري جهاد كشاورزي مقرر شده است تا كشاورزان را به منظور افزايش توليد، تحقق برنامه هاي جهاد كشاورزي و غيره آموزش دهيم.

رئيس سازمان نهضت سوادآموزي كشور تأكيد كرد: سه هزار نفر از افراد كشور تحصيلات خود را از نهضت سوادآموزي شروع كرده و هم اكنون فوق ليسانس دارند كه تعداد اين گونه افراد در خوزستان 400 نفر است.

وي بيان كرد: جامعه هدف سازمان نهضت سوادآموزي افراد 10 تا 49 ساله است. عمده جمعيت بي سواد كشور بالاي 50 سال سن دارند. يك سوم بي سوادان كشور مرد و دو سوم زن هستند. سوادآموزي زنان و مناطق روستايي سخت تر از مردان و مناطق شهري است.

باقر زاده در پايان گفت: با توجه به اينكه دولت به مسئله سوادآموزي بسيار حساس است امسال در ساير ارگان ها 11 درصد افزيش بودجه داشتيم اما اين افزايش بودجه به رغم كمبود اعتبارات در نهضت سواد آموزي 25 درصد بود.

لزوم حمايت ويژه مسئولان كشوري از خوزستان

عبدالنبي شاكريان مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان نيز در اين جلسه اظهار كرد: از اينكه مديركل آموزش و پرورش خوزستان، پشتيباني خوبي از مسئولان نهضت سوادآموزي داشته و رفع بي سوادي را در اولويت كار خود قرار داده است تشكر مي كنم. استان خوزستان يك استان ويژه است كه اين ويژه بودن به واسطه موقعيت استراتژيك نيست. ويژه بودن استان خوزستان از لحاظ تنوع فرهنگي است.

وي افزود: در حقيقت تنوع فرهنگي كه بر استان خوزستان حاكم است در هيچ استان ديگري مشاهده نمي شود. فرهنگ هاي بختياري، عرب، بندري، لر، شوشتر، دزفول، رامهرمز و بهبهان همه در كنار هم در استان خوزستان وجود دارد. به صورت كلي گلچيني از افراد هر استان كشور در خوزستان وجود دارند. اين تنوع فرهنگي به فعاليت هاي فرهنگي و سوادآموزي يك ويژگي خاص و متمايز مي دهد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان در پايان گفت: خاص بودن استان خوزستان نيازمند توجه ويژه مسئولان كشوري بوده و لازم است تا به اين استان حمايت هاي خاصي نيز تعلق بگيرد. براي رفع بي سوادي نبايد به آمارهاي بي سوادي اكتفا كرد چون ممكن است اكثر موارد از ديد ما پنهان باشد.

غلامرضا صديق راد مديركل بهزيستي استان خوزستان نيز در اين جلسه عنوان كرد: ريشه بسياري از مفاسد بي سوادي است و پيامدهاي منفي بي سوادي را همه افراد مي دانند. براي رفع بي سوادي بايد بررسي كنيم كه چرا بعد از گذشت اين همه سال از انقلاب هنوز بايد تعداد بي سوادان بالايي در كشور وجود داشته باشد. ايراد كار نهضت سوادآموزي اين است كه خودش تصميم گرفته و اجرا مي كند در صورتي كه گروه اجرايي و گروه تصميم ساز بايد به صورت مجزا باشند.

جمشيد سلحشور عضو شورای شهر اهواز نيز در اين جلسه گفت: اكنون 35 سال از زمان صدور فرمان امام براي تشكيل نهضت سوادآموزي گذشته ولي حدود 9 ميليون بي سواد در كشور وجود دارد. اين نشان مي دهد كه نهضت سوادآموزي نتوانسته وظيفه خودش را به خوبي انجام دهد.

وي عنوان كرد: برنامه ريزي اولين قدم براي كارهاي اجرايي بوده و مبدا و مقصد اهداف تعيين شده را براي ما تعريف مي كند. در تعريف برنامه ريزي رفع بي سوادي بايد اهداف مشخص باشد و در حين اجراي اين برنامه ريزي كنترل و ارزشيابي نيز بايد به صورت مستمر انجام شود.

دبیر اول شورای شهر اهواز تصريح كرد: براي رفع بي سوادي بهتر است از مشاوران بهره گرفته شود تا بتوانيم هر چه سريعتر ننگ بي سوادي را از كشور برداريم. مشاورين بايد مطالعات لازم را انجام دهند تا ريشه كن كردن بي سوادي بيشتر تسريع پيدا كند.

آذر زمانپور عضو شوراي شهر اهواز نيز در اين جلسه گفت: اين باور كه بيشتر مسائل، مشكلات، معضلات و آسيب هاي اجتماعي از سوي افراد بي سواد انجام مي شود غلط است و به نظر من گاهي اوقات فهم و درك افراد بي سواد بسيار بيشتر از افراد با سواد است. فرار از مدرسه به ويژه براي دانش آموزان دو زبانه در اولين سال ورود به مدرسه بسيار مهم است و بايد تمهيدات لازم انديشيده شود تا دانش آموزان با علاقه و ميل در مدرسه جذب شده و ميان خانه و مدرسه ارتباط عاطفي لازم را براي دانش آموزان شكل دهيم.

وي با اشاره به اينكه همه نهادها بايد در كاهش آمار بي سوادي مشاركت داشته باشند گفت: رانندگان وسايل نقليه و كارگران رفته گر شهرداري كه عموما از سطح سواد پائين يا حتي بي سوادي رنج مي برند همگي بايد مورد آموزش سواد آموزي ويژه قرار بگيرند. همچنين لحاظ قوانيني به منظور اجباري شدن سوادآموزي بسيار مهم و تاثير گذار است.

حميد قنبري مدير آموزش و پرورش عشاير خوزستان اظهار كرد: در استان خوزستان 23 هزار خانوار، 140 هزار نفر جمعيت، 14 منطقه و 14 هزار دانش آموز عشايري وجود دارد. جامعه هدف در سواد آموزي بايد مناطق محروم و كمتر توسعه يافته باشد بنابراين بهتر است تا سامانه سوادآموزي را به دست مناطق عشايري بسپاريم. اگر اين اتفاق بيفتد قطعا شاهد پيشرفت روند رفع بي سوادي و با سواد كردن اوليا دانش آموزان خواهيم بود.

حبيب اله كردوني رئيس كانون بازنشستگان فرهنگي خوزستان نيز در اين جلسه عنوان كرد: براي رفع بي سوادي در استان خوزستان كارشناس، منابع مالي و فضا موجود است. در اجراي طرح رفع بي سوادي بايد به انعطاف پذيري، رفع تمركز زدايي و بومي پذيري توجه ويژه شود. بايد سعي كنيم مباني ورود به بي سوادي را مسدود كرده و از ترك تحصيل دانش آموزان جلوگيري كنيم.

وي افزود: ‌عدم دسترسي و فرستادن لازم التعليم ها به مدارس و عدم شفافيت آمار از جمله مشكلات موجود براي رفع بي سوادي است. پراكندگي آمار بي سوادي از عشاير تا شهر گسترده شده است ولي همه بايد بدانند كه در حال حاضر 90 درصد كار در رفع بي سوادي انجام شده و به تعبيري اكنون فصل برداشت است.

نبود نقشه راه و آسيب شناسي سوادآموزي در روستاها

كردوني تصريح كرد: مسئولان بايد توجه داشته باشند كه نه تشويق و نه اجبار در رفع بي سوادي كارساز نيست بلكه آگاه سازي و اقناع افراد بي سواد اصل قضيه است. براي اجراي هر چه بهتر رفع بي سوادي بايد احساس نياز به سواد را در افراد القا كرده و طرح پاكسازي را براي آن ها اجرا كنيم. همچنين تفكيك شيوه سوادآموزي در شهر، روستا و عشاير هر كدام شكل خاص خود را دارد و بايد به هركدام به صورت مجزا نگاه شود.

رئيس كانون بازنشستگان فرهنگي خوزستان خاطرنشان كرد: براي رفع بي سوادي در كشور مشاركت تمام مسئولان در كنار هم لازم است. اگر به افراد بي سواد دسترسي نداريم مي توانيم به صورت آموزش از راه دور مانند آموزش هاي تصويري از طريق صدا و سيما آن ها را با سواد كنيم.

اسحق حموله معاون اداره كل امور روستايي استانداري خوزستان نيز در اين جلسه با تاكيد بر اينكه دهياران روستايي در زمينه تجهيز مدارس و ساير مسائل به آموزش و پرورش كمك مالي مي كنند بيان كرد: در استان خوزستان 6 هزار نفر عضو شوراهاي روستايي و يك هزار و 360 دهيار وجود دارد. دهياران مديران ارشد روستاها محسوب مي شوند. نداشتن طرح جامع نهضت سوادآموزي در روستاها، عدم نقشه راه و آسيب شناسي سواد آموزي در روستاها باعث عدم موفقيت اين نهضت در روستاها مي شود. رفع بي سوادي بايد به مسئولان و دهياران روستايي به عنوان يك وظيفه ابلاغ شود آن وقت است كه شاهد موفقيت بيشتر نهضت سوادآموزي در روستاها خواهيم بود.

ارائه بسته هاي تشويقي به مددجويان كميته امداد

هوشنگ خبازخوب معاون اداره كل كميته امداد خوزستان نيز در اين جلسه گفت: طبق آمار ارائه شده توسط برخي از مسئولان 97 درصد از از خانوارهاي تحت حمايت كميته امداد بي سواد هستند در صورتي كه بايد با جامعه هدف زير 50 سال ارتباط برقرار كرده و آن ها را جذب سوادآموزي كنيم. در حقيقت يك چهارم از سالمندان كشور تحت پوشش كميته امداد هستند. در استان خوزستان تعداد 43 هزار خانوار مددجوي تحت حمايت طرح شهيد رجايي كه بالاي 60 سال سن دارند هستند.

وي عنوان كرد: در خوزستان به صورت كلي 235 هزار نفر تحت پوشش كميته امداد هستند كه از اين آمار دو هزار و 65 نفر صرفا بي سواد بوده و كمتر از 50 سال سن دارند. بنابراين اعلام كرديم كساني كه بي سواد هستند فقط با ثبت نام در كلاس هاي سوادآموزي مي توانند تحت حمايت ما قرار بگيرند كه بسياري از مسئولان براي اعمال نكردن اين كار وساطت كردند.

خبازخوب با اشاره به ارائه بسته هاي تشويقي براي سوادآموزي به مددجويان كميته امداد گفت: داشتن سواد در توانمندسازي خانواده ها بسيار تاثير دارد و بايد خانواده ها را قانع كنيم تا با سواد شوند. بيشتر خانواده هاي تحت حمايت كميته امداد به دليل نياز به نيروي كار حاضر به ثبت نام در طرح سوادآموزي نيستند.