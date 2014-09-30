انفجار کربلا واکنش باندهای داعش به شکستهایشان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، حبیب الطرفی عضو ائتلاف المواطن گفت انفجار خودرو بمبگذاری شده در کربلای معلی، واکنش گروههای تروریستی به شکستهای خود و تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر ضربات دردناکی است که نیروهای امنیتی و گردانهای مردمی به آنها در مناطق مختلف وارد کرده اند.

الطرفی بر اهمیت تشدید تدابیر نیروهای امنیتی برای گرفتن فرصت از گروههای تروریستی تاکید کرد.

امروز یک دستگاه خودرو بمبگذاری شده در استان کربلای معلی منفجر شد که بر اثر آن، 18 غیر نظامی شهید و زخمی شدند، در استان بابل هم دو خودرو بمبگذاری شده منفجر شد که 14 کشته و زخمی به جا گذاشت، در استان بصره هم انفجار یک خودرو بمبگذاری شده به زخمی شدن دو نفر منجر شد.