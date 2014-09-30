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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۷:۲۷

عضو ائتلاف حکیم :

انفجار کربلا واکنش باندهای داعش به شکستهایشان است

انفجار کربلا واکنش باندهای داعش به شکستهایشان است

یک عضو ائتلاف المواطن به رهبری سید عمار حکیم، انفجار تروریستی در کربلای معلی را واکنش داعش به شکستهای پیاپی در برابر نیروهای امنیتی و مردمی قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  الفرات، حبیب الطرفی عضو ائتلاف المواطن گفت انفجار خودرو بمبگذاری شده در کربلای معلی، واکنش گروههای تروریستی به شکستهای خود و تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر ضربات دردناکی است که نیروهای امنیتی و گردانهای مردمی به آنها در مناطق مختلف وارد کرده اند.

الطرفی بر اهمیت تشدید تدابیر نیروهای امنیتی برای گرفتن فرصت از گروههای تروریستی تاکید کرد.

امروز یک دستگاه خودرو بمبگذاری شده در استان کربلای معلی منفجر شد که بر اثر آن، 18 غیر نظامی شهید و زخمی شدند، در استان بابل هم دو خودرو بمبگذاری شده منفجر شد که 14 کشته و زخمی به جا گذاشت، در استان بصره هم انفجار یک خودرو بمبگذاری شده به زخمی شدن دو نفر منجر شد.

کد مطلب 2381266

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