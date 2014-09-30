رسانه ها نقش مؤثری در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی شاکرمی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در سالن جلسات دادگستری لرستان اظهار داشت: این جلسه براساس آیین نامه و دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است.

وی گفت: کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان لرستان با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق استان به عنوان متولیان مبارزه با این پدیده اجتماعی وظیفه خطیر مبارزه با قاچاقچیان را برعهده دارند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان بهبود کیفیت تولیدات داخلی، عدم استفاده مردم از تولیدات ساخت کشورهای خارجی و کاهش عوارض و مالیات محصولات تولید داخل را از مهمترین راهکارهای کاهش میزان قاچاق کالا در کشور دانست.

وی گفت: ما باید با پیشگیری وضعی فرصت را از مجرمین برای ارتکاب به جرم بگیریم و به این روش آسایش و عدالت اجتماعی را به زندگی مردم هدیه کنیم.

شاکرمی پیشگیری کیفری را دومین روش مبارزه با قاچاق کالا معرفی کرد و بیان داشت: این نوع پیشگیری پس از ارتکاب به جرم و دستگیری متهمان و ورود پرونده به محاکم قضایی مطرح می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان با انتقاد از وجود اختلالات و نواقص موجود در آیین نامه و دستور العمل اجرایی این کارگروه عنوان کرد: این نواقص و مشکلات باید بررسی و راهکارهای علمی برای حل آنها مطرح شود.

وی اضافه کرد: در این آیین نامه وظایف سازمانها و دستگاه های مربوطه به خوبی مشخص و دراختیار آنها قرار داده شده است لذا دستگاههای مذکور باید ضمن انجام دقیق وظایف خود گزارش عملکرد حوزه مربوطه را در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالای استان قرار دهند.

شاکرمی با تاکید بر استفاده پلیس از ابزارها و تکنولوژی نوین در مبارزه با قاچاقچیان اظهار داشت: امروز پلیس باید به صورت علمی وارد عمل شود چرا که قاچاقچیان هم بنا به اقتضای شرایط امکانات و تجهیزات خود را به روزرسانی می کنند لذا پلیس نیز باید همگام با امکاناتی که در جامعه وجود دارد پیش برود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان یادآور شد: مشکلات مطرح شده در جلسه امروز کارگروه باید در جلسه ای با حضور معاون سیاسی ‌امنیتی استانداری لرستان و اعضای اصلی کمیسیون مطرح و زمینه های رفع شدن آنها فراهم شود.

شاکرمی نقش صدا و سیمای مرکز استان را در فرهنگسازی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بی بدیل دانست و تصریح کرد: صدا و سیما باید با تولید برنامه های مرتبط و انعکاس اخبار مرتبط با قاچاق کالا و عواقب شوم آن افکار عمومی را برای مبارزه با این پدیده بسیج کند.