رئیس جدید کتابخانه های عمومی شهرستان گچساران معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم بعدازظهر سه شنبه با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و برخی از مسئولین شهرستان گچساران برگزار شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در این مراسم، ضمن قدردانی از زحمات 10 ساله فاضل شکرالله زاده به عنوان مدیر کتابخانه های عمومی شهرستان گچساران، یکی از راه های کسب موفقیت وی را تعامل بسیار قوی با فرمانداری، شهرداری و شورای شهر گچساران عنوان کرد و اظهار داشت: امیدواریم "کورش حسنی" به عنوان مدیریت جدید، این تعامل را در مسیر پیشرفت و ارتقا فرهنگی این منطقه ادامه دهند .

زینب قربانی، ضمن اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، افزود: امیدواریم با سر لوحه قرار دادن این رهنمودها، مدیران در اجرای یک برنامه ریزی صحیح و جهادی تلاش خود را استمرار بخشند.

وی با بیان اینکه کتابخانه های عمومی در استان متشکل از یک انجمن است که در راس آن فرماندار قرار دارد، بیان داشت: انجمن کتابخانه های عمومی گچساران در برگزاری جلسات در استان رتبه اول را به خود اختصاص داده است .

قربانی با اشاره به رویکرد های جدید برای تحول در نظام کتابخانه های عمومی، تبدیل کردن این مکان به عنوان محفل امن و پایگاه فرهنگی هر منطقه را یادآور شد و افزود: گسترش علم و دانش با فعالیت انجمن ها، کانون های فرهنگی و جذب نویسندگان جوان میسر خواهد بود که این بدون مشارکت مدیران اجرایی انجام نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان گچساران در برنامه های فرهنگی و اداری یکی از بهترین های استان بوده است، گفت: امیدواریم مدیریت جدید با ادامه این همکاری همچنان مقام اول شهرستان در استان را حفظ کند .

