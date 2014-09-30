گوشت طیور پرورشی کرمان فاقد هورمون است/ اجرای طرح ردیابی تولیدات دامی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رشیدی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به هفته دامپزشکی گفت: وظایف اصلی دامپزشکی در سه محور اساسی حفظ و حراست از سرمایه دامی و مبارزه با بیماری های دامی، امنیت غذایی و ارتقای بهداشت عمومی خلاصه می شود.

وی ادامه داد: در سند چشم انداز 20 ساله و افق 1401؛ ایران کشوری توسعه یافته، برخوردار از دانش پیشرفته که در جهان اسلام الهام بخش بوده تعریف شده که از سلامت، امنیت غذایی و محیط زیست مطلوب برخوردار است.

رشیدی تصریح کرد: یکی از مشخصات مورد نظر بحث سلامت، امنیت غذایی و محیط زیست مطلوب است و بالطبع در هر یک از این پارامترهای اصلی؛ دامپزشکی به عنوان یکی از ارکان مهم تلقی می شود.

این مسئول تامین امنیت غذایی بدون دامپزشکی را غیرممکن دانست و افزود: در جهان رویکرد "یک جهان؛ یک سلامت" مطرح است به این معنی سلامت انسان از سلامت حیوانات و محیط زیست نیست.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان ادامه داد: بیش از 50 درصد از حدود هزار و 700 عامل بیماری زای انسان از دام منشاء می گیرد.

وی در خصوص عوامل بیماری زای نوپدید گفت: این عوامل که باعث بیماری هایی نظیر تب های خونریزی دهنده، جنون گاوی، آنفولانزای پرندگان و بیماری های عفونت های کرونا ویرورسی می شوند؛ طی چند دهه اخیر شناسایی شده اند که منشاء 75 درصد آنها از حیوانات است.

بهداشت عمومی در گرو کنترل مخازن بیماری ها

رشیدی ادامه داد: دامپزشکی از طریق کنترل مخازن بیماری های قابل انتقال به انسان نقش مهمی را در بهداشت عمومی ایفا می کند. در صورت شیوع بیماری های مشترک انسان و دام هزینه های بسیار بالایی به جامعه تحمیل می شود و این در حالی است که با اقدامات صورت گرفته از سوی دامپزشکی می توان صرفه جویی بسیار خوبی را در منابع داشته و با هزینه های محدودی تری بیماری ها را کنترل کنیم.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان در خصوص امنیت غذایی ابراز داشت: جمعیت دنیا رو به افزایش است و پیش بینی می شود که در آینده ای نه چندان دور جمعیت ایران به 100 میلیون نفر برسد. با توجه به محدودیت منابعی که در کشور با آن مواجه هستیم به ویژه در خصوص بحران آب؛ ایجاب می کند که بهترین بهره برداری را از منابع موجود داشته باشیم.

وی راه افزایش بهره برداری را افزایش بهره وری دانست و افزود: دامپزشکی تنها عاملی است که می تواند در بحث تولیدات دامی کمک موثری در خصوص ارتقاء بهره وری داشته باشد.

رشیدی با اشاره به اینکه با پیش گیری از بیماری های دامی می توان تولیدات دامی را به نحو چشمگیری افزایش داد، افزود: تب برفکی یکی از بیماری هایی است که هر ساله توسط دامپزشکی کنترل می شود و در صورتی که در یک دامداری شایع شود 30 درصد تولیدات آن مرکز را از بین می برد.

وی گفت: اگر بیماری های مختلف دامی شایع شده و کنترل نشود به هیچ وجه نمی توانیم در زمینه فعالیتهای دامداری و دامپروری موفق باشیم و این فعالیت ها اقتصادی نخواهد بود.

لزوم تقویت ساختار دامپزشکی متناسب با نیازهای کشور

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان تصریح کرد: امروزه در دنیا به توجه به توسعه روز افزون این وظایف جایگاه و اهمیت دامپزشکی در ساختار حاکمیتی دولت ها بسیار مورد توجه قرار دارد؛ در کشور مان نیز است ساختار دامپزشکی موجود متناسب با نیازهایی که در کشور داریم ارتقاء پیدا کند.

رشیدی شعار هفته دامپزشکی را " دامپزشکی در خدمت سلامت" دانست و افزود:این هفته فرصتی مناسب برای تبیین اهمیت اقدامات دامپزشکی برای جامعه است و در این هفته از فعالان عرصه دامپزشکی استان کرمان تجلیل به عمل می آید.

وی ادامه داد: همه ساله پوشش واکسیناسیون براساس برنامه ریزی دامپزشکی کشور در استان کرمان صورت می گیرد که طی سال گذشته پوشش کامل واکسیناسیون در خصوص دو بیماری تب برفکی و تب مالت انجام شد.

تایید سلامت بهداشتی گوشت های وارداتی

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان ابراز داشت: گوشت ها وارداتی براساس سیاست گذاری وزارت جهاد کشاورزی در مقاطعی برای حمایت از تولیدات داخلی کم و در مقاطعی افزایش پیدا می کند.

وی ادامه داد: این امر زیر نظر سازمان دامپزشکی از کشورهایی تهیه می شود که نظارت لازم در آنها انجام شده و بازرسان بهداشتی در این کشورها حضور پیدا می کنند و گوشتی که تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور وارد می شود از نظر بهداشتی مورد تایید است.

رشیدی ابراز داشت: تنها موردی که قانون کشتار دام خارج از کشتارگاه را مجاز دانسته بحث عید قربان است؛ گرچه توصیه اکید داریم که کشتارها در سطح کشتارگاه صورت گیرد چرا که می تواند مشکلات زیست محیطی به همراه داشته باشد.

این مسئول ادامه داد: برای اینکه مردم بتوانند در این روز مردم مراسم مذهبی خود را انجام دهند پیش بینی شده است دامپزشکی اکیپ هایی را در سطح شهر به صورت سیار در اختیار مردم قرار دهد تا افراد بتوانند با رعایت مسائل بهداشتی قربانی خود را کشتار کنند.

حمایت از تولیدات داخلی با کیفیت

وی ابراز داشت: برنامه هایی را برای حمایت از تولیدات داخلی با کیفیت در دست اقدام داریم و اخیرا سعی شده است در خصوص کیفیت محصولات به ویژه به لحاظ بهداشتی ورود پیدا کنیم و در سطح ملی سازمان دامپزشکی برنامه هایی را در خصوص باقی مانده دارو ها و سایر زمینه در دست اقدام دارد.

رشیدی راهکارهایی در نظر گرفته شده است تا بتوانیم تولیدات دامی را ردیابی کنیم که این کار در سال های آینده عملی می شود و براساس آن محصولی تهیه شده داری کد رهگیری خواهد شد و می توان مراحل تولید را رصد کرد.

مدیرکل دامپزکشی استان کرمان گفت: محصولاتی دامداری طبیعی مانند محصولات عشایر می تواند در آینده به عنوان محصولالت ارگانیک به جایگاه مطلوبی دست پیدا کند.

وی گفت: اخیرا جلساتی با سازمان عشایری داشته و در خصوص حمایت از عشایر و کنترل بیماری های دامی تبادل نظر و مقرر شد با همکاری های متقابل خدمات رایگان را در اختیار این سازمان قرار دهیم تا بتوانند تولیدات خود را افزایش دهند.

تفاوت قیمت علت اصلی قاچاق دام

رشیدی ادامه داد: از ابتدای سال جاری با همکاری نیروی انتظامی و با سیاسی های اتخاذ شده توسط وزیر جهاد کشاورزی از ورود دام های قاچاق به کشور تا حد زیادی جلوگیری شده است.

این مسئول با اشاره به وجود احتمال قاچاق دام از مرزهای شرقی کشور، گفت: این امر به دلیل وجود تفاوت قیمت در کشورهای شرقی ایران رخ می دهد که سیاست های لازم در این خصوص در حال اتخاذ است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان ادامه داد: کشورهای شرقی از نظر اقدامات دامپزشکی کنترل موثری ندارند؛ بنابراین ورود این دام ها می تواند مخاطرات بهداشت عمومی و گسترش بیماری های دامی داشته باشد که با سیسات های اتخاذ شده و دستور اکید وزیر جهاد کشاورزی و حمایت استانداران به صورت نسبی تحت کنترل است.

شهروندان از محصولات تازه استفاده کنند

وی ابراز داشت: براساس تقسیم وظایف صورت گرفته نظارت بر تولیدات دامی در دو مرحله است مسئولیت نظارت تا زمانی که محصولات به صورت خام هستند بر عهده دامپزشکی است و زمانیکه این محصولات تغییر ماهیت پیدا می کنند نظارت با بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی است.

این مسئول اذعان داشت: در خصوص محصولات کارخانجات سوسیس و کالباس تا مرحله ای که ماده خام است نظارت بر عهده دامپزشکی و زمانی که عملیات فرآوری انجام می شود به عهده بهداشت است.

رشیدی یادآور شد: توصیه ای که در این خصوص داریم این است که کارخانجات و مراکز بسته بندی و مراکز طبخ غذا مواد اولیه را از امکان مورد تایید دامپزشکی و دارای شناسنامه بهداشتی تهیه کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان ادامه داد: شهروندان از محصولات تازه استفاده کنند چرا که در عملیات فرآوری محصولاتی اضافه می شود که مصرف زیاد آنها در دراز مدت می تواند اثرات سوء داشته باشد.

گوشت طیور دامداری های صنعتی کرمان فاقد هورمون است

رشیدی ابراز داشت: یکی از نگرانی هایی بی مورد موجود در جامعه مطرح است بحث استفاده از هورمون در پرورش مرغ گوشتی است.

وی ادامه داد: نیازی به استفاده از هورمون در پرورش طیور گوشتی نیست چرا که طیور گوشتی با اقدامات اصلاح نژادی که در نسل های متوالی بر روی آنها انجام شده است با راندمان و ضریب تبدیل بالا در یک دوره زمانی کوتاه با استفاده از جیره غذایی که تنظیم می شود رشد مناسبی دارند.

این مسئول ادامه داد: چنانچه مسائل بهداشتی در دوره پرورش توسط پرورش دهندگان رعایت و جوجه خوبی تولید شود نیاز به استفاده از دارو نیست و در بسیاری از موارد در طول دوره پرورش از هیچ گونه دارویی استفاده نمی شود.

رشیدی ابراز داشت: در مواردی که نیاز به استفاده از آنتی بیوتیک ها برای کنترل بیماری هاست یک دوره در نظر گفته می شود که باقی مانده دارو از بدن طیور دفع می شود

این مسئول اذعان داشت: طبق ارزیابی های صورت گرفته مورد قابل توجهی از آنتی بیوتیک در گوشت طیور مشاهده نشده و جایگزین مناسبی برای تامین پروتئین مورد نیاز مردم است.

لزوم تجهیز مراکز عرضه شیر خام به شیرسرد کن

وی با اشاره به اینکه مردم بهتر است از شیری استفاده کنند که وارد پروسه پاستوریزاسیون شده است، افزود: نظارت دامپزشکی بر مراکز عرضه شیر خام در سرار استان کرمان تشدید شده است.

رشیدی با اشاره به لزوم تجیهز این مراکز به شیر سرد کن مجهز، افزود: شیر فرآورده ای است که بلافاصله بعد از دوشش باید سرد شود در غیر این صورت بار میکروبی آن به شدت بالا می رود بنابراین باید حتما تا حد چهار دجه سانتیگراد خنک شود.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان گفت: شهروندان به مراکزی مراجعه کنند که ساختار بهداشتی، ظاهر مناسب، مجهز به شیرسرد کن بوده و شیر را از دامداری های معتبر تهیه کند.

این مسئول اذعان داشت: چرخ گوشت قصابی ها می تواند باعث آلودگی متقاطع شود به خصوص اگر چرخ گوشت تمیز نشود، چرا که گوشت سریعا فاسد می شود .

وی اذعان داشت: توصیه می شود گوشت در قصابی ها در حضور مشتری چرخ و تحویل داده شود و تا حدامکان افراد گوشت را در منزل چرخ کنند.

رشیدی بیان داشت: این توصیه ها در خصوص مرغ نیز وجود دارد و افراد مرغ را در مغازه ها خرد نکنند.