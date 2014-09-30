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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۸:۱۱

احداث بيمارستان 32 تختخوابي باشت به زودی آغاز می شود

احداث بيمارستان 32 تختخوابي باشت به زودی آغاز می شود

باشت – خبرگزاری مهر: عملیات اجرايي بيمارستان 32 تختخوابي شهرستان باشت با تحویل زمین احداث این بیمارستان به زودی آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه طی مراسمی با حضور مسئولين دانشگاه علوم پزشكي کهگیلویه و بویراحمد و مسئولين شهرستان باشت زمين محل احداث بيمارستان 32 تختخوابي باشت با متراژ 9هزار و 500 متر مربع در ضلع جنوبي مركز بهداشتي درماني درجه يك شهري اين شهرستان، تحويل نماينده سازمان مجري شد.

سرپرست معاونت توسعه مديريت دانشگاه علوم پزشكي استان در این مراسم گفت: اعتبار در نظر گرفته شده براي اين پروژه سه ميليارد تومان است که از منابع استانی و ملی دانشگاه تامین می شود.

دكتر امام بخش قائدي افزود: با همت نماينده پر تلاش شهرستان هاي باشت و گچساران و پيگيري به عمل آمده، پيش بيني مي شود عمليات اجرايي اين پروژه حداكثر ظرف سه ماه آينده شروع شود.

وی بیان کرد: اميد است اين بيمارستان با تامين اعتبار و انجام تعهدات پیمانکار تا پايان سال 95 به بهره برداري برسد.

کد مطلب 2381277

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