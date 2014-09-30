عملی شدن اهداف سازمان تبلیغات اسلامی نیازمند همکاری همه دستگاه ها است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام ناصرالدین نوری زاده بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با امام جمعه بیرجند اظهارکرد: در حال حاضر ماموریت سازمان تبلیغات در مسائل فرهنگی است که حوزه فعالیت فرهنگی در کشور بسیار وسیع و گسترده است.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه سازمان تبلیغات بدون تعامل با سایر دستگاههای اجرایی و نهادها نمی تواند دراجرای برنامه ها و اهداف خود موفق شود، افزود: در حال حاضر موسسه های زیادی زیرنظر سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت دارند که بیشترین همکاری را در زمینه مسائل فرهنگی دارند.

وی با اشاره به اینکه رسالت اصلی ما در سازمان تبلیغات اسلامی ابلاغ دین است، عنوان کرد: مسیر ابلاغ و تبیین دین یکی از بهترین رسالت‌ها بر روی زمین است.

حجت الاسلام نوری زاده در پایان یادآور شد: عملی شدن اهداف سازمان تبلیغات نیازمند همکاری همه دستگاه ها است.

خراسان جنوبی کمترین آمار بزهکاری را در کشور دارد

امام جمعه بیرجند نیز در این دیدار با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای مردمانی ولایی و فرهنگی است، افزود: بر اساس ارزیابی سال 90 پزشکی قانونی کشور، خراسان جنوبی علیرغم گستردگی و مرزی بودن آن، کمترین آمار نزاع و درگیری در کشور را داشته است.

حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی ادامه داد: در حال حاضر مسئولین خراسان جنوبی بیشترین همکاری را با یکدیگر دارند و فضای حاکم بر استان، فضایی آرام و امن است.

وی با بیان اینکه باید انسان‌ها در قبال نعمات بی‌کران الهی همیشه شاکر خداوند باشند، افزود: خراسان جنوبی در زمینه های علمی و فرهنگی از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است که این استان می تواند به یک پایگاه فرهنگی در کشور تبدیل شود.

قائم مقام نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی تصریح کرد: خراسان جنوبی در زمینه استفاده از ماهواره کمترین میزان استفاده را داشته و به منظور برخورد و کاهش استفاده از ماهواره نیز اقدامات مناسبی در دستور کار قرار گرفته است.

فعالیت 25 حوزه علمیه در خراسان جنوبی

حجت الاسلام رضایی به راه اندازی جنگ نرم دشمن اشاره کرد و افزود: دشمن در زمینه جنگ نرم، سخت در تلاش است تا روی اندیشه و فکر فرزندان ما اثر بگذارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر دشمن به تمامی خانه های ما نفوذ پیدا کرده و بر ذهن و فکر فرزندان ما تاثیر گذاشته است و باید در این حوزه نیز اقدامات جدی توسط ما به عنوان متولیان فرهنگی انجام شود.

امام جمعه بیرجند افزود: خراسان جنوبی دارای سابقه فرهنگی، دانشگاهی و تاریخی است و با وجود گستردگی و خشکسالی‌های چندین ساله مردم این استان در کمک به ایتام و کمیته امداد در کشور پیشگام بوده‌اند.

حجت‌الاسلام رضایی‌بیرجندی با بیان اینکه در حال حاضر 25 حوزه علمیه در استان فعال است، افزود: هدف از راه‌اندازی حوزه‌های علمیه ارتقای سطح فرهنگی این استان بوده است.

وی مهمترین نیاز جامعه امروزی را خوش بینی دانست و افزود: متاسفانه حتی یک مقاله در کشور در حوزه "خوش بینی" نوشته نشده و این یک ضعف بزرگ در جامعه است.

سابقه 700 ساله خراسان جنوبی در تاسیس حوزه علمیه

امام جمعه بیرجند با بیان اینکه در خراسان جنوبی برادران اهل سنت و تشیع با آرامش و همدلی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، افزود: با وجود فعالیت‌های فراوان وهابیت در منطقه اما اهل سنت خراسان جنوبی محب اهل بیت(ع) هستند.

وی ادامه داد: خراسان جنوبی با توجه به مرزی بودن در خط مقدم جبهه فرهنگی قرار دارد.

امام جمعه بیرجند بیان کرد: میانگین انفاق و ایثار در استان از میانگین کشور با توجه به محدودیت های این استان بالاتر است.

حجت الاسلام رضایی آیت الله تهامی، آیت الله هادوی، آیت الله عارفی و آیتی را به عنوان مفاخر خراسان جنوبی معرفی کرد و افزود: خراسان جنوبی در زمینه حوزه فعالیت 700 ساله دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از دو هزار طلبه از خراسان جنوبی در حوزه های علمیه کشور مشغول به تحصیل هستند، افزود: از این تعداد 500 طلبه در قم و هزار و 500 طلبه در مشهد مشغول فراگیری علوم دینی هستند.

وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر در تمام بخش ها و شهرهای استان حوزه علمیه راه اندازی شده است.