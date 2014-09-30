اقدامات داعش علیه عشایر در غرب تکریت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، ماجد الغراوی عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق گفت: تروریستهای داعش بر استانهای غربی مسلط هستند و سلاح میان برد و متوسط در اختیار دارند که می توانند به ارتش عراق و زیر ساختها در این مناطق ضربه بزنند.

وی افزود: تحقق ثبات و امنیت در استانهای غربی و اخراج تروریستها تلاش ارتش، نیروهای مردمی و عشایر و نیز پوشش هوایی لازم برای حمایت از نیروهای عراقی و رصد تحرکات داعش را می طلبد.

یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین اعلام کرد: تروریستهای داعش شیخ جسام حمود صایل یکی از بزرگان عشیره البو عبید و فرزندش را با حمله به منطقه آنها در منطقه البو عبید در غرب تکریت ربودند.این اقدام پس از مخالفت عشایر العبید با حضور داعشی ها در مناطق آنها صورت گرفته است.