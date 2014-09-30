منابع آبی مورد نیاز برای کشت دوم در مغان نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، داوود نجفیان عصر سه شنبه در جلسه بررسی تاثیرات کشت دوم بر سیستم های آبیاری تصریح کرد: کشت دوم در طراحی شبکه مغان فقط برای شش درصد شبکه تدارک دیده شده و این در حالی است که عملا کشت در 100 درصد شبکه انجام می شود.

وی تاکید کرد: در این طراحی حتی استراحت زمین زراعی "آیش" با تناوب دو سال یکبار در نظر گرفته شده اما عملا مورد غفلت واقع می شود.

وی با بیان اینکه تناوب زراعی به بافت خاک و منابع آبی ضربه می زند، اضافه کرد: در بیله سوار و بخش خصوصی پارس آباد شاهد پوشش 100 درصد اراضی در کشت دوم هستیم.

نجفیان از جمله تاکیدات شورای عالی آب را اولویت دادن آب شرب عنوان کرد و گفت: در حال حاضر تامین آب کشت دوم نه تنها به کشت اول بلکه به شرب نیز صدمه می زند.

مدیر عامل آب منطقه ای استان اردبیل یادآور شد: اگر سال گذشته 15 میلیون متر مکعب از سهم آبی بخش کشاورزی کم نمی کردیم امسال سد یامچی که به مصرف شرب می رسد خشک بود.

وی تاکید کرد: در وضعیت خشکسالی هدف اصلی تامین آب شرب است و امسال دغدغه اصلی تامین آب کشت پاییزه است.

مشکل عمده کشت دوم اجاره بگیر ها است

به گفته نجفیان مشکل عمده تخصیص آب کشت دوم اجاره اراضی کشاورزی است.

وی تصریح کرد: وقتی کشاورز مالک است نسبت به زمین خود و حفظ آن تلاش می کند اما اجاره بگیر ها عملا در این خصوص کوتاهی دارند.

مدیر عامل آب منطقه ای استان معتقد است اجازه کشت دوم باید به مالکان و کشاورزان مالک داده شود تا به این منظور در حفظ منابع از توان کشاورز نیز استفاده شود.