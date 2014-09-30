42.6 درصد درآمد شهرداری های خراسان جنوبی محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایون نخعی نژاد بعدازظهر سه شنبه در گردهمای شهرداران استان با بیان اینکه خراسان جنوبی یکی از استان های زلزله خیز در کشور است، اظهار داشت: ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه شهرها زنگ خطری برای استان است که باید نظارت جدی برآنها شود.

وی بر نظارت دقیق بر کیفیت ساخت و سازها تاکید کرد و افزود: هرچه به بعد نظارتی توجه بیشتری داشته باشیم مشکلات در آینده کمتر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ناظرین ساختمانی باید بر اساس قوانین و ضوابط قانونی بر ساخت و سازها نظارت کنند، عنوان کرد: ناظرین موظف هستند تخلفات را به موقع به شهرداری ها اعلام کنند و شهرداری ها نیز برخورد قاطع در پلمب و جلوگیری از تخلف داشته باشند.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی شهرداری‌ها را یک سازمان تاثیرگذار در زندگی مردم دانست و افزود: 56 درصد جمعیت استان شهرنشینان هستند که شهرداری ها باید در راستای خدمت رسانی و توسعه عمرانی شهرها و رفاه شهروندان تلاش کنند.

نخعی نژاد بر تعامل بین شهرداری ها و شوراها تاکید کرد و بیان داشت: تعامل بیشتر شهرداری با شورای شهر قطعا منافع مردم را در بردارد.

وی با اشاره به اینکه ساخت و سازها طی چهار سال گذشته با رکود مواجه شده است ؛ عنوان کرد: درآمد عمده شهرداری ها از محل اخذ عوارض ساختمانی بود و رکود در این حوزه بر درآمد شهرداری ها نیز تاثیر گذاشته است.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی بر همکاری بین بخشی بین شهرداریها و سازمان امور مالیاتی تاکید کرد و ادامه داد: تشویق مردم برای پرداخت مالیات ها تاثیر بر درآمد شهرداری ها دارد.

وی با بیان اینکه اقتصاد شهری باید مورد توجه ویژه شهرداری ها قرار گیرد، افزود: شهرداری ها به سمتی حرکت کنند که یک درآمد پایدار برای حوزه کاری خود برنامه ریزی کنند.

نخعی نژاداز افزایش 70 درصدی کمکهای دولتی به شهرداری ها خبر داد و افزود: در مقابل این افزایش درآمدهای شهرداری های استان کاهش داشته به طوریکه میزان کمک ها دولت 24.4 درصد و درآمد محلی شهرداری ها 20.2 درصد بوده است.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه اگر کمک‌های دولت نبود بخشی از شهرداری‌ها استان به مرز ورشکستگی رسیده بودند، تصریح کرد: شهرداری ها نیز توجه کنند کمکهای دولتی باید برای عمران و آبادانی شهرها هزینه شود.

وی بر اعتماد سازی از سوی شهرداری برای پرداخت عوارض تاکید کرد و گفت: شهرداری ها نباید وابسته به اعتبارات دولتی باشند.