یک مقام اروپایی خواستار افزایش گفتگوها با مسکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کمیسر امور سیاست همجواری و گسترش اتحادیه اروپا سه شنبه خواستار ارتقای گفتگوهای اروپا با مسکو شد.

یوهانس هان بر گسترش ندادن سیاست مشارکت شرقی اروپا به ضرر روسیه تاکید کرد.

هان که در پارلمان اروپا سخن می گفت تصریح کرد: من در موافقت با دیدگاه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار ارتقای مذاکرات اروپا با روسیه هستم.روسیه باید بداند سیاست مشارکت شرقی ما طرحیعلیه روسیه نیست.



برنامه مشارکت شرقی اروپا شش کشور اروپای شرقی و قفقاز شامل ارمنستان، جمهوری آذربایجان ، بلاروس ،‌گرجستان، مولداوی و اوکراین را در بر دارد که بر اساس این طرح الحاق این کشورها به اتحادیه اروپا پیش بینی نشده است اما نزدیکی سیاسی و اقتصادی به این کشورها برای اروپا پیش بینی شده است.