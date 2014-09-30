ضریب نفوذ مبلغ در خراسان جنوبی 700 نفر است/ احداث 170 خانه عالم در استان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان عصر سه شنبه در دیدار حجت الاسلام نوری زاده، معاون حقوقی، امور مجلس واستان های سازمان تبلیغات با کارکنان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، اظهارکرد: طی چند سال گذشته تنها اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قاین و بیرجند در استان راه اندازی شده که امروز با توفیق خداوند با راه اندازی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیرجند در 14 نقطه استان اداره تبلیغات اسلامی فعال است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از رسالت های سازمان تبلیغات احداث خانه عالم در مناطق روستایی است، افزود: تاکنون در خراسان جنوبی 170 خانه عالم احداث شده که از این تعداد 130 خانه عالم به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در زمینه احداث مجتمع های قرآنی در شهرستان بشرویه مشکل داریم، افزود: اصلی ترین مشکل ما در شهرستان بشرویه مشکل ساختاری است که باید از مرکز پیگیری شود.

حجت الاسلام لطفیان ادامه داد: هم اکنون یک سوم نیروی انسانی سازمان تبلیغات دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند که ارتقای علمی همکاران در پیشرفت و ترویج فرهنگ در جامعه تاثیر گذار است.

وی با بیانی اینکه در حوزه تبلیغات به ازای هر 700 نفر یک مبلغ در خراسان جنوبی وجود دارد، افزود: همچنین در خراسان جنوبی هزار و 200 هیئت مذهبی زیر نظر اداره کل تبلیغات اسلامی فعالیت دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر 22 حوزه علمیه در خراسان جنوبی فعال است که در این رابطه خراسان جنوبی رتبه خوبی را در سطح کشور دارد.

وی مهمترین مشکل کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی را تبدیل وضعیت دانست و افزود: انتظار ما این است که زمینه استخدام پیمانی 9 نفر از همکاران از مرکز پیگیری شود.