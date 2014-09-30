ساخت مرکز پرتودهی صنعتی قزوین به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر صالحی عصر سه شنبه پس از امضاء تفاهم نامه در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: امروز زمان بسیار خوشحال کننده ای است زیرا اقدام به ایجاد یک سایت بسیار مهم در قزوین خواهد شد که دستگاهی به نام رودوترون که شتاب دهنده ساخت داخل است اجرا می شود که نمونه مشابه آن در یزد هم ساخته شده و تصمیم گرفتیم دومین شتاب دهنده در قزوین ساخته شود.

وی افزود: مکانی توسط دانشگاه بین الملل پیش بینی شده به مساحت شش هکتار که با حمایت استاندار این کار اجرایی شده و امکان تحقق پیدا کرده است.



صالحی بیان کرد: زمینی که به این منظور داده شده موقعیت مناسبی دارد و جنب آن یک پروژه ملی به نام چشمه نور هم اجرا می شود که در همین محدوده و مکمل یکدیگر خواهند شد و در مدت یکی دوماه آینده کارهای احداث آغاز می شود.



رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: تجهیزات این مرکز هم اکنون آماده نصب است و در صورت تامین زیرساختها از جمله آب،برق و گاز و سایر نیارهای پیش بینی شده امیدواریم در مدت دو سال ساخته و آماده بهره برداری شود.



وی افزود: اجرای این طرح یک تحول علمی و صنعتی در استان قزوین ایجاد خواهد کرد و تعداد زیادی از نیروهای علمی از جمله بیش از 50 نفر به صورت مستقیم و دهها نفر غیر مستقیم مشغول کار خواهند شد.

صالحی گفت: دانشگاه بین المللی قزوین می تواند از محل درآمدهای این مرکز علمی بخشی از هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی خود را تامین کرده و فرصت مطالعاتی مناسبی برای دانشجویان و اساتید خود نیز فراهم کند.

وی افزود: این مرکز بستر ایجاد رشته های هسته ای دردانشگاه را نیز هموار می کند.



50 میلیون دلار صرفه جویی ارزی



صالحی یادآورشد: از این طرح بهره برداری صنعتی هم خواهیم داشت و پرتو دهی محصولات کشاورزی و استرلیزه کردن برخی کالاها نیز در این مرکز انجام می شود که گامی در تامین سلامت مردم است و از این پس شاهد تحول علمی، تحقیقاتی و پژوهشی بزرگی در استان و کشور خواهیم بود که امیدواریم با همکاری سه جانبه بتوانیم هر چه سریعتر آن را پیش ببریم.



وی اظهارداشت: هزینه تامین این تجهیزات 15 میلیون دلار ارزی و بیش از 30 تا 40 میلیارد تومان است و هزینه سنگینی هم برای تاسیسات لازم دارد تا ساختمانهای جنبی ساخته شود که امیدواریم سازمان انرژی اتمی با این طرح وظیفه خود را در رساندن خدمات در سایر عرصه ها به ملت انجام داده باشد.



صالحی بیان کرد: تجارب اندوخته شده در سازمان انرژی اتمی در کشاورزی، سلامت، بهداشت و صنعت می تواند امروز بخوبی مورد استفاده قرار گیرد که راه اندازی این مرکز بخشی از آن است و خوشبختانه سازمان انرژی اتمی در جایگاهی از علم و فناوری است که در علم و فناوری و ورود به این عرصه ها مشکلی ندارد و این نمونه افتخارآمیز در دو ماه آینده کلنگ زنی و اجرایی خواهد شد تا گام دیگری برای علمی شدن کشور برداشته شود.

روزبه: رویداد بزرگ علمی در استان محقق شد



مرتضی روزبه استاندار قزوین هم گفت: این طرح بزرگ می تواند زمینه تحول علمی و پژوهشی در استان ایجاد کند و ما همه امکانات خود را برای اجرا و تکمیل پروژه در اختیار عوامل اجرایی قرار خواهیم داد.

وی افزود: در استان قزوین ظرفیت های علمی خوبی وجود دارد که راه اندازی این مرکز بهره برداری از این استعدادها را عملیاتی و تسریع می کند.



ابوالحسن نائینی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی استان قزوین هم بیان کرد: در اجرای این کار بزرگ تحقیقاتی حدود شش هکتار زمین در اختیار قرار گرفته و با تامین هزینه های لازم امیدواریم بزودی این طرح با حضور یکی از مسئولان کشوری کلنگ زنی شود.



نائینی یادآورشد: با راه اندازی این مرکز بستر بسیار مناسبی برای توسعه برنامه های تحقیقاتی در این دانشگاه نیزفراهم شده و علاقمندان این رشته نیز مکان مناسبی برای فعالیتهای تحقیقاتی پیدا خواهند کرد.