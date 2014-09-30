۴۰۰۰ نفر در برنامه های فرهنگی و تبلیغی دشتی مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید توکلیان عصر سه شنبه در حاشیه نشست با مسئولین شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای نشر فرهنگ اسلامی و ترویج رهنمودهای حضرت امام (ره) و منویات مقام معظم رهبری در مقابله با شبیخون فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی تاسیس کانون های فرهنگی- تبلیغی در استان بوشهر از رشد مناسبی برخودار بوده است.



وی افزود: تاکنون بیش از ۱۸ کانون فرهنگی- تبلیغی در شهرستان دشتی از اداره کل تبلیغات اسلامی مجوز فعالیت دریافت کرده اند که پیش بینی می‌شود در آینده این تعداد افزایش پیدا کند .



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی تصریح کرد: هر کانون ۵ نفر هیئت امناء دارد و در برنامه های هریک از این کانون های فرهنگی تبلیغی ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفر از جوانان و اقشار مختلف جامعه مشارکت دارند.



وی بارور کردن اوقات فراغت جوانان، آموزش های قرآنی، احکام و اخلاق و ایجاد نمایشگاه های فرهنگی را از جمله فعالیت های موثر این مجموعه ها در شش ماهه اول برشمرد.

۵۰۰۰ نفر ساعت آموزش تخصصی قرآن کریم دردشتی برگزار شد

توکلیان بیان کرد: به همت فعالان قرآنی و تعدای از موسسات و مراکز قرآنی و روحانیون بومی و مستقر شهرستان تعداد ۴۵ دوره آموزشی قرآن کریم شامل دوره های صحیح خوانی و تجوید و مفاهیم توسط موسسات و خانه های قرآنی در برگزار شد و توانست مخاطبان زیادی را جذب برنامه های قرآنی کند.



حجت‌الاسلام سعید توکلیان با بیان این که این دوره ها با مشارکت مؤسسات و خانه های قرآنی برگزار شده اضافه کرد: در صورت تامین اعتبار این دوره ها در شش ماهه دوم سال ۹۳ هم برگزار می‌شود.