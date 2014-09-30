نصب دوربین های نظارتی در محورهای لرستان به کشف کالای قاچاق کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد صادق حیدری زاده بعدازظهر سه شنبه در جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در سالن جلسات دادگستری لرستان اظهار داشت: استان لرستان یکی از استانهای میانی و وارد کننده و صادر کننده قاچاق کالا در کشور است.

وی گفت: بیشتر کار قاچاق کالاها با توجه به نیازهای استان و به وسیله خودروهای سبک و سنگین و یا اتوبوس های مسافربری انجام می شود.

رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی لرستان ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر برخی اتوبوس های محور خرم آباد به گناوه یا بوشهر علاوه بر جابه جایی مسافر اقدام به جابه جایی بار و محموله های قاچاق می کند.

سرهنگ حیدری زاده گفت: رانندگان برخی از این خودروها اقدام به جابه جایی سیگار، ‌قرص ها و مکمل های انرژی زا، گوشی تلفن همراه و مواد غذایی کرده بودند که متخلفان دستگیر و خودرو آنها توقیف شده است.

وی با تاکید بر اینکه وجود دوربین های نظارتی و تجهیزات مرتبط در مسیرهای عبور احتمالی قاچاقچیان امری اجتناب ناپذیر است عنوان کرد: صدور مجوز ایست و بازرسی در بزرگراه های استان کمک شایانی به دستگیری مجرمان و جلوگیری از قاچاق کالا می کند.

رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی لرستان همچنین با انتقاد از عدم تفویض اختیارات در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دستگیری قاچاقچیان و انجام هر اقدامی نیازمند صدور حکم از مراجع قانونی است که باعث هدر رفتن زمان زیادی از نیروی پلیس می شود لذا تفویض اختیار صدور احکام بازجویی و ورود به بعضی اماکن از سوی دستگاه قضایی به اداره کل تعزیرات حکومتی می تواند به مبارزه با قاچاق کالا کمک فراوانی کند.

دبیر کارگروه مبارزه با قاچاق دام و نهاده های دامی استان لرستان نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه دستگاههای کاشف عضو ستاد باید نظرات خود را در خصوص آیین نامه ارسالی مطرح کنند بیان داشت: با طرح این نقطه نظرات دستورالعمل جلسات بعدی مشخص می شود.

طهماسبی همچنین پیشنهاد داد که یک نفر باید به عنوان دبیر کار گروه وظایف کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان را پیگیری و دستگاههای مربوطه عملکرد خود را در خصوص پیشگیری از قاچاق اعلام و به دبیرخانه گزارش دهند.

بنابر این گزارش کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان لرستان با حضور مدیران و روسای دستگاه های مرتبط در دادگستری لرستان تشکیل شده است.

نخستین نشست این کارگروه طی امسال به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان و با حضور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان،‌ مدیر کل اقتصاد و دارایی استان، مدیر کل گمرک استان لرستان و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه در سالن جلسات دادگستری استان لرستان برگزار شد.