قراردادهاي ظالمانه اشك خبرنگاران را در آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضي داستاني عصر سه شنبه در هم ‌انديشي اصحاب رسانه استان قم با معاون مطبوعاتي و اطلاع رساني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اظهار كرد: از زماني كه حسين انتظامي به عنوان معاون مطبوعاتي وزير ارشاد منصوب شده، اقدامات اساسي و اميدوارانه‌اي در حوزه رسانه انجام شده است.

وي ريل گذاري مناسب در راستاي اصلاح امور و شفافيت در فعاليت‌ها را موجب دلگرمي اصحاب رسانه دانست و گفت: تشكيل نظام صنفي رسانه يكي از اين فعاليت‌هاست كه نياز شديد در حوزه رسانه محسوب مي‌شود.

مديرمسئول روزنامه 19 دي با تاكيد بر لزوم سرعت بخشي به روند تشكيل اين نظام صنفي تاكيد كرد: بخش زيادي از دغدغه‌هاي دولت در حوزه رسانه مي‌تواند با تشكيل نظام صنفي رسانه برطرف شود.

استثمار شديد خبرنگاران در خبرگزاري‌ها

وي با تشريح برخي مشكلات خبرنگاران اظهار كرد: چند خبرگزاري رسمي در كشور داريم كه شاهد استثمار شديد خبرنگاران توسط اين رسانه‌ها هستيم و كسي نيست جلوي اين كار را بگيرد.

وي تاكيد كرد: قراردادهاي ظالمانه‌اي در حوزه رسانه با عنوان قرارداد خريد خبر وجود دارد كه اشك فعالان اين حوزه را در آورده است.

داستاني با اشاره به پايين بودن دستمزد خبرنگاران اظهار كرد: دستمزد ماهانه خبرنگاران از حداقل دستمزد قانون كار كمتر است.

وي تصريح كرد: با وجود اينكه در قانون مطبوعات تاكيد شده كه همه مديران مسئول رسانه‌ها بايد خبرنگاران را بيمه كنند ولي اين قانون اجرا نمي‌شود.

مدير مسئول روزنامه 19 دي ادامه داد: خبرنگاران مدعي هستند كه مي‌خواهند حق مردم را از مسئولان مطالبه كنند اما بايد پرسيد وقتي خبرنگار نمي‌تواند حق خودش را استيفا كند چگونه مي‌خواهد حق مردم را مطالبه كند. البته گفته مي‌شود وقتي از مديران مسئول درخواست بيمه خبرنگاران شود، اين درخواست منجر به اخراج خبرنگاران از رسانه مي‌شود.

داستاني در زمينه يارانه اعطايي به روزنامه‌ها اظهار كرد: رسانه‌هايي كه قوي‌تر هستند و به بودجه دولتي دسترسي دارند از اين يارانه بيشتر بهره‌مند هستند در حالي كه اگر قرار است به اين بخش توجهي شود روزنامه‌هايي كه از بودجه دولتي تغذيه مي‌شوند بايد از دريافت يارانه انصراف دهند.