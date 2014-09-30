585 میلیارد ریال به حساب شهرداری ها و دهیاری های خراسان جنوبی واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یعقوب نژاد عصر سه شنبه در گردهمایی شهرداران استان با اشاره به اینکه 30 درصد بودجه عمومی کشور از محل درآمدهای مالیاتی است، اظهارکرد: 20 درصد درآمد شهرداری ها و دهیاری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود.

وی درآمدهای مالیاتی استان را 915 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: 623 میلیارد ریال از محل مالیات های مستقیم و 292 میلیارد ریال از محل مالیات غیر مستقیم اخذ شده است.

وی با بیان اینکه هشت درصد مالیات ها از مالیات ارزش افزوده بوده است، تصریح کرد: از این میزان در سال جاری 2.3 درصد صرف هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها می شود.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 87 اجرایی شده است، تصریح کرد: تا پایان خرداد ماه سال جاری از این محل 585 میلیاردریال به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز شده است.

یعقوب نژاد بیان داشت: از مجموع این رقم 148 میلیارد ریال به حساب دهیاری ها و 437 میلیارد ریال به حساب شهرداری ها واریز شده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی عنوان کرد: شهرداری ها بر اساس مالیات بر ارزش افزوده ای که مردم آن شهر پرداخت کرده اند از این اعتبار سهم می برند.