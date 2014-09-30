به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هندبال قهرمانی جوانان کشور با شرکت 20 تیم از استان‌های مختلف کشور برگزار شد و تیم هندبال قم پس از صعود از مرحله گروهی در یک هشتم نهایی عصر سه‌شنبه به دیدار تیم هندبال سپاهان اصفهان رفت اما با شکست برابر این تیم از دور مسابقات کنار رفت.

هندبالیست‌های قمی در مسابقه برابر سپاهان بازی را خوب آغاز کردند و در نیمه نخست بر‌تر از حریف بودند و حاصل این برتری، پیروزی ۱۱ بر ۹ تیم هندبال قم برابر سپاهان اصفهان در نیمه نخست بود.

در نیمه دوم، افت بدنی تیم هیئت هندبال قم سبب شد حریف اصفهانی در جبران نتیجه موفق عمل کند و بازی در پااین وقت معمول با تساوی ۲۱ بر ۲۱ به اتمام برسد.

سرپرست و مربیان تیم هندبال جوانان قم در لحظات پایانی بازی نسبت به قضاوت بازی معترض بودند و اعتقاد داشتند، زمان بازی بیش از وقت معمول متوقف شده تا سپاهان به گل تساوی برسد و بازنده نشود.

در ضربات پنالتی سپاهان که از بازیکنان ملی پوش بهره می‌برد خوش اقبال‌تر بود و توانست با شکست تیم هندبال قم به جمع ۸ تیم بر‌تر هندبال جوانان کشور صعود کند.

تیم هندبال قم در مسابقه نخست خود برابر حریف سبزواری مغلوب شد و مسابقات را با شکست آغاز کرد اما برتری خیره کننده این تیم برابر تیم هرمزگان، نماینده قم را به صعود امیدوار کرد و سرانجام کسب پیروزی بر تیم سپاهان ب و پردیس اصفهان سبب صعود قمی‌ها به مرحله بعد شد.

در تیم هیئت هندبال قم رضا قوجانلو، سجاد ساجدی، سجاد عباسی، رسول طالبی، حمزه غلامی، عباس محمدی‌پور، محمد حسین ایزدیان، سید حسام الدین بیگدلی، محمدصادق مهری، سعید ابوالحسنی، محمدرضا عراقی، امیر رضا اسماعیلی، علی رعنایی، علی رضوانی، حمید رضوانی و حمیدرضا فخار به میدان رفتند.

احمد فلاح مربیگری و محمد خیرخوانه سرپرستی تیم هندبال جوانان قم را عهده دار بودند و این تیم از وجود یک بازیکن ملی پوش به نام امیررضا اسماعیلی استفاده کرد.

