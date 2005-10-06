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۱۴ مهر ۱۳۸۴، ۹:۵۲

فرانكلين اتهام جاسوسي براي اسرائيل را پذيرفت

فرانكلين يكي از كاركنان پنتاگون در دادگاه پذيرفت كه وي اطلاعات دفاعي محرمانه را در اختيار يك ديپلمات اسرائيلي و دو تن از كاركنان گروه لابي طرفدار اسرائيل قرار داده بود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، لارنس فرانكلين 58 ساله و متخصص امور ايران، عراق و مسائل تروريستي در زمان اين حوادث براي داگلاس فيث معاون وزير دفاع آمريكا در امور سياسي كار مي كرد .  

فرانكلين در دادگاه به تي سي اليس قاضي دادگاه منطقه اي آمريكا در پاسخ به پذيرش سه اتهام عليه خود گفت :جناب قاضي، من گناهكارم .

فرانكلين در ماه ژوئن متهم به دادن اطلاعات محرمانه درباره كشوري درخاورميانه كه نام آن ذكر نشده است به يك ديپلمات اسرائيلي و دو تن از كاركنان كميته امور عمومي اسرائيل - آمريكا ( آيپك) در سالهاي 2003 و 2004 شده بود .

دو تن از كاركنان آيپك در ماه آگوست به تباني براي انتقال اطلاعات دفاع ملي به اشخاصي كه نام آنها ذكر نشده است، شدند .

استيو روزن Steven Rosen ، مدير سابق آيپك و كيث ويسمن كارشناس سابق اين سازمان در امور ايران مظنون به انتقال اين اطلاعات به اسرائيل از طريق فرانكلين هستند .

فرانكلين روزگذشته در دادگاه خاطر نشان كرد كه وي مي دانست كه ديپلمات اسرائيلي يك مامور سياسي در سفارت اسرائيل است .
کد مطلب 238131

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